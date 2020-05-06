Российским садоводам могут запретить встречаться на собраниях из-за коронавируса

Москва, 6 мая. Члены садоводческих товариществ могут получить право проводить собрания в форме заочного голосования по ряду вопросов, в том числе по порядку и размерам взноса. Соответствующий законопроект был предложен председателем Комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым.

Отмечается, что меры предлагаются ввести из-за риска заражения коронавирусом. По мнению парламентария, нужно ограничить личные контакты садовников с 1 мая по 31 декабря 2020 года.

Как пишет «Парламентская газета», действующее российское законодательство не допускает заочную форму проведения голосования членов садоводческих товариществ.

Напомним, сидящие в самоизоляции россияне стали чаще заказывать еду на дом. При этом многие стали задаваться вопросом, есть ли вероятность подхватить коронавирус через готовые блюда из кафе и ресторанов. Шансы заразиться COVID-19 таким образом оценил вирусолог, доктор биологических наук Сергей Нетесов.

По словам специалиста, вероятность заражения через еду из общепитов на самом деле очень невелика. Во-первых, потому что на на предприятиях, где готовят еду для доставки, соблюдают все необходимые санитарно-эпидемиологические правила и уж тем более специально не чихают в еду. Во-вторых, горячие блюда можно повторно погреть в микроволновке, а жидкую еду прокипятить, чтобы наверняка обезопасить себя.

При этом он отметил, что холодные блюда термически обработать невозможно, поэтому «особо опасливым» от них стоит отказаться. Есть вариант готовить пищу самостоятельно, однако, по мнению эксперта, в этом случае шансы заразиться коронавирусом выше. Как пояснил Нетесов, это связано с тем, что не все россияне соблюдают социальную дистанцию и используют средства индивидуальной защиты в магазинах.