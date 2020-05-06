Романов уверен, что Литва лоббирует интересы США призывами к санкциям против России

Политолог Роман Романов заявил, что Литва выполняет задание США по разрыву отношений России и Европейского союза.

Ранее литовский сейм принял резолюцию, в которой призвал ЕС ввести санкции в отношении Белоруссии и России в связи со строительством БелАЭС, которое ведет российская госкорпорация Росатом.

«В принятой резолюции содержится призыв к Европейскому союзу принять юридически обязывающее решение в отношении угрозы, которую представляет для населения Европейского союза островецкая АЭС», — говорится в сообщении пресс-службы парламента.

Депутаты требуют от правительства Литвы введения экономического и политического давления в отношении Росатома, а также «других компаний и посредников, участвующих в строительстве и продаже «грязной» энергии». Кроме того, члены Сейма выступают против попадания электроэнергии из Белоруссии на свой рынок электроэнергии после запуска атомной станции.

В документе члены парламента посоветовали властям страны «использовать все политические и дипломатические средства» для получения поддержки Евросоюза, Североатлантического альянса и всего международного сообщества, чтобы устранить угрозы, создаваемые БелАЭС.

Комментируя появление резолюции литовского сейма, политический аналитик интернет–издания Politrussia Романов Роман в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «ни для кого не секрет, чьи интересы в данном вопросе представляет Литва».

«Литва в последние 20, а может быть даже 30 лет после приобретения своей «независимости» и вступления в Евросоюз, стала своеобразным инструментом лоббирования внутри ЕС американских интересов, которые очень часто идут вразрез с политическими и экономическими интересами самого Евросоюза. То, что происходит в Литве, всегда носит определенный антироссийский и антиевропейский характер. В чем заключается суть Литвы, Польши или даже современной Украины в последние пять лет? Они превратились в своеобразный санитарный кордон между ЕС и РФ, задача которого сводит к одной простой вещи — создание своеобразной буферной экономической зоны между Россией и Евросоюзом так, чтобы Москва и, условно, Брюссель, Берлин, Париж, Лондон не могли найти общих точек соприкосновения для сотрудничества», — говорит эксперт.

Другими словами, задача Литвы, как, впрочем, и всей Прибалтики, заключается в том, чтобы «разъединять и отдалять два очень близких и родственных субъекта экономической и политической деятельности (ЕС и РФ)». К этому добавляется традиционная для Литвы откровенно русофобская позиция.

«Если даже завтра российские бизнесмены и политики приедут в Литву и начнут каждому литовцу раздавать по 10 000 долларов, литовские политики заявят, что это акт антилитовской деятельности со стороны России, которая несет угрозу. Задача здесь довольно простая — дискредитировать Россию, продемонстрировать, что любая деятельность Москвы носит деструктивный характер и задача этой деятельности — экономическая и политическая экспансия РФ в ЕС. Естественно, литовские или прибалтийские политики и экономисты могут выступать как своеобразные лоббисты американских интересов. Но, опять же, не нужно все сводить к некой частности, нужно понимать, что, в общем, у них задача в разъединении ЕС и РФ», — заключил Роман Романов.

Напомним, строительство БелАЭС ведется в Гродненской области. В 2011 году Россия выдала Белоруссии кредит в размере 10 млрд долларов, который покрывает 90% всех затрат на строительство. Остальные средства на финансирование проекта должна предоставить сама Белоруссия. Срок погашения кредита составляет 25 лет.