Министерство здравоохранения Сирии сообщает, что сегодня третий день подряд, когда не было зафиксировано случаев коронавируса. Как Асаду удается успешно сдерживать пандемию на территории Сирии, подробнее в материале ФАН.

Сегодня сирийское Министерство здравоохранения сообщило о том, что третий день подряд не зафиксировано случаев коронавируса на территории Сирии. На данный момент число заболевших в САР составляет 44 человека. Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук ​​Борис Долгов в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) выразил свое экспертное мнение по поводу того, как Башару Асаду удается успешно сдерживать пандемию на территории Сирии.

Министерство здравоохранения Сирии сообщает, что сегодня третий день подряд, когда не было зафиксировано случаев заболевания коронавирусом. По данным на 5 мая, в Сирии 44 заболевших, 27 вылечились и 3 умерли.

В Сирии первое заражение коронавирусом было зафиксировано 22 марта. Заболевшим оказался гражданин страны, прибывший из-за границы.

Успешная борьба Асада с коронавирусом

На протяжении каждого дня в Сирии коммунальщики обрабатывают дороги, улицы, площади и мосты хлорным раствором из специальных машин. Меры предосторожности по сдерживанию коронавируса повышенные: все кафе-бары и рестораны закрыты, продолжают работать только некоторые продуктовые магазины, аптеки и банки. На улицах Алеппо сейчас практически безлюдно, а те, кому необходимо выйти, используют медицинские перчатки и маски.

Ранее Башар Асад объявил о введении карантина и запрета на перемещения между провинциями без острой необходимости. Данные меры были приняты с целью контроля над распространением пандемии COVID-19. Также сирийские власти перенесли парламентские выборы из-за возможного распространения коронавируса. Когда будут отменены данные меры неизвестно, но Башар Асад заявляет, что эти меры носят временный характер.

Ситуация в Сирии под контролем

Напомним, что САР закрыла свои границы для въезжающих в страну. Ограничения коснулись как авиасообщения, так и транспортных коридоров между провинциями. Кроме того, ночью во всех городах Сирии дежурят экипажи скорой медицинской помощи. Во время комендантского часа на улицах работают патрули.

По сравнению с другими странами, Башару Асаду успешно удается сдерживать распространение коронавируса на территории САР. Борис Долгов считает, что ситуация в Сирии находится под контролем и никаких опасений по распространению пандемии COVID-19 не должно быть.