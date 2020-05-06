Рудковская доказала отсутствие заболевания у сына

Москва, 6 мая. Продюсер, супруга фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская отреагировала на слухи о психическом расстройстве у сына Александра.

Продюсер решительно отвергла все домыслы о том, что у ребенка может быть заболевание. В качестве доказательства Рудковская показала видео, на котором юный фигурист выполняет упражнение на тренажере. Маленький спортсмен отрабатывает вращения.

«Заторможенный ребенок по определению не может иметь такой вестибулярный аппарат! Может быть не только спортсменом, но и космонавтом», — подчеркнула Рудковская.

Продюсер призвала донести эту мысль до «экспертов-идиотов», которые сообщили якобы о заболевании у ее сына.

Ранее журнал StarHit опубликовал материал, в котором утверждалось, что в поведении сына Рудковской и Плющенко якобы наблюдаются симптомы синдрома Аспергера, проявляющиеся трудностями в социальных взаимодействиях.

Подобные слухи возмутили Рудковскую и ее мужа. Сейчас пара намерена пойти на самые решительные меры, чтобы прекратить распространение подобных слухов. Адвокат звездной пары подчеркнул, что новости о синдроме Аспергера не соответствуют действительности.

Плющенко также заявил, что он планирует довести это дело до конца и «наказать виновных лжецов». По словам фигуриста, авторы материала не убрали публикацию даже после обращений родителей.

Сам же Гном Гномыч записал видеообращение к экс-футболисту сборной России Андрею Аршавину, заявив, что он не должен постоянно улыбаться, потому что «не дурачок какой-то». Он заявил, что запросто обыграет Аршавина в футбол.