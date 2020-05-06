Валерия пожалела Плющенко и Рудковскую после скандала с Гном Гномычем

Москва, 6 мая. Журналисты, написавшие, что Саша Плющенко якобы страдает от психического расстройства, в погоне за хайпом перегнули палку, считает певица Валерия, комментируя скандал вокруг сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко.

Напомним, сама Рудковская собирается судиться с изданием, опубликовавшем эту информацию, причем не только в российском суде, но и в ЕСПЧ.

«Жалко, когда в медийные жернова попадает ребенок. Я очень сочувствую, в первую очередь, родителям, которые страшно переживают несправедливость», — написала Валерия в своем Instagram.

Она выразила надежду, что сам Саша не узнает об этих публикациях. Однако, как показывает практика, полностью оградить ребенка от информационного поля просто невозможно. Именно по этой причине Плющенко-младший недавно увидел по телевизору, как экс-футболист сборной России Андрей Аршавин нелестно высказывается в его адрес.

После этого в аккаунте Гном Гномыча (так Сашу называют близкие) было опубликовано видеообращение, в котором он поинтересовался у Аршавина, зачем тот говорит про него гадости. Кроме того, мальчик заявил, что не должен все время улыбаться, потому что он «не дурачок какой-то».

Плющенко-младший также заявил, что запросто мог бы обыграть Аршавина в футбол. Для этого, по словам Гном Гномыча, ему достаточно сделать один подкат.