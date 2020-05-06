Долина раскрыла подробности участия в «Маске»

Москва, 6 мая. Народная артистка России Лариса Долина раскрыла подробности своего участия в проекте «Маска» и призналась, что дочь рассекретила ее еще с первых нот.

Напомним, что Долина стала финалисткой популярного телешоу. Зрителям она запомнилась ярким образом Оленя, который, по словам певицы, в отличие от других участников выбирать ей не пришлось.

«Мне предложили только костюм Оленя, прислали фото, он сразу мне понравился, и я согласилась «влезть» в него. О чем ни разу не пожалела. Сколько весит костюм, я не знаю, он достаточно громоздкий и тяжелый — состоит из семи частей, плюс шлем», — рассказала она.

Долина отметила, что со всей ответственностью подошла к соблюдению тайны проекта. На съемках и даже по пути на них от окружающих шифровалась не только она сама, но и вся ее команда.

«Мы достали маски моим администратору и костюмеру, чтобы по ним меня не вычислили. Все ведь друг друга знают. С водителями такси не разговаривали, маску и худи я надевала загодя в своей машине и только потом пересаживалась в такси, которое нас привозило на съемки», — поделилась исполнительница.

Артистка призналась, что, несмотря на тщательную конспирацию, скрыться от родной дочери ей все же не удалось.

«Дочь узнала меня буквально с первых нот, а на вопросы друзей я старалась не отвечать», — объяснила звезда.

Певица также рассказала, что в проекте составило для нее наибольшую сложность. По словам Долиной, тяжелее всего ей было скрыть свои вокальные данные. Именно поэтому члены жюри с самого начала подозревали, что под маской Оленя скрывается именно она.

Вокальный проект «Маска» стал самым популярным шоу весны на российском телевидении. Победителем премьерного сезона стал певец Анатолий Цой, напоминает телеканал «360».

Уже известно, что зрителям стоит ждать нового сезона — ранее генеральный продюсер «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева рассказала о составе жюри, которое можно будет увидеть в нем.