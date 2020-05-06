Заслуженный врач Татарстана умер в Набережных Челнах после заражения COVID-19

Казань, 6 мая. Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии городской больницы №5 Набережных Челнов Дмитрий Смородинов, у которого был подтвержден коронавирус, скончался в Татарстане.

Заслуженный врач республики стал четвертым пациентом с коронавирусом, который умер в регионе. Смородинову был 51 год, его госпитализировали 21 апреля.

У него диагностировали внебольничную двустороннюю полисегментарную пневмонию. 25 апреля состояние Смородинова ухудшилось, его подключили к ИВЛ. У врача были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

Коллеги Смородинова выражают глубокие соболезнования близким известного врача. В некрологе, размещенном на сайте горбольницы №5, говорится, что Смородинов 30 лет отдал медицине.

Он был одним из лучших челюстно-лицевых хирургов, который выполнял сложнейшие операции взрослым и детям. Коллеги назвали завотделения «народным врачом», никогда не отказывавшим в помощи.

По данным на 6 мая, за сутки в Татарстане выявили еще 102 человек с коронавирусом. Число случаев коронавирса в регионе достигло 1310 человек, выздоровели 184 человека.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области скончалась пожилая медсестра с коронавирусом, которая до последнего помогала своим коллегам.