Эксперт ВОЗ рассказал, как правильно выходить из самоизоляции

Москва, 6 мая. После выхода из режима самоизоляции нельзя забывать, что пандемия коронавируса еще не закончилась, поэтому необходимо продолжать соблюдать меры безопасности и следить за здоровьем. Об этом заявил специалист Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в области употребления психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк.

«Очень важно при плавном переходе избежать ситуаций, когда любое послабление воспринимается как возможность резко значительно компенсировать все то, чего недоставало в период самоизоляции», — подчеркнул эксперт.

Позняк посоветовал после выхода из изоляции продолжать ограничивать социальные контакты и соблюдать дистанцию. Также специалист ВОЗ отметил, что возвращение к прежней жизни может стать таким же стрессом, как смена работы, переезд или отпуск, поэтому очень важно следить за эмоциональным состоянием и при необходимости обращаться за помощью.

По словам Позняка, снимать ограничения следует постепенно, учитывая при этом эпидемиологическую обстановку. Например, в некоторых странах сокращают трудовую неделю и сохраняют дистанционную работу. Кроме того, эксперт отметил, что отследить результат послабления можно будет только через 10–14 дней, поэтому необходима хорошая система мониторинга.

Как напоминает НСН, в конце апреля президент РФ Владимир Путин поручил подготовить план постепенного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Глава государства допустил, что отменять меры можно будет уже с 12 мая. 6 мая у президента состоится большое совещание, в ходе которого он заслушает предложения по выходу из режима самоизоляции, пишет «Утро.ру».