Певица Граймс расшифровала необычное имя сына от Илона Маска

Москва, 6 мая. Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск и певица Клэр Буше, больше известная как Граймс назвали своего сына X Æ A-12. Мать ребенка расшифровала имя в Twitter.

Как уточнила исполнительница, X — неизвестная переменная, Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI, что означает любовь, искусственный интеллект. При этом A-12 — американский самолет-разведчик.

•X, the unknown variable ⚔️

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent ????

+

(A=Archangel, my favorite song)

(⚔️???? metal rat)