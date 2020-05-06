Певица Граймс расшифровала необычное имя сына от Илона Маска

Москва, 6 мая. Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск и певица Клэр Буше, больше известная как Граймс назвали своего сына X Æ A-12. Мать ребенка расшифровала имя в Twitter.

Как уточнила исполнительница, X — неизвестная переменная, Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI, что означает любовь, искусственный интеллект. При этом A-12 — американский самолет-разведчик.

•X, the unknown variable ⚔️

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent ????

+

(A=Archangel, my favorite song)

(⚔️???? metal rat) — ꧁ ༒ Gℜiꪔ⃕es ༒꧂ ???????????? 小仙女 (@Grimezsz) May 6, 2020

«Предшественник нашего любимого воздушного судна SR-17, на котором нет оружия, только скорость. Помимо этого, еще обозначает ее любимую песню «Архангел», — сказала она.

Публикацию прокомментировал Маск, который добавил, что воздушное судно называется SR-71.

Ранее стало известно, что Илон Маск намерен распродать почти все свое имущество. В комментариях он ответил одному из пользователей, что расстанется со своим старым ранчо, некогда принадлежавшим актеру Джину Уайлдеру, только при условии, что оно не будет разрушено и не потеряет свою душу. Также Маск признался, что его девушка злится на него за такое решение.

Ранее в Twitter предприниматель написал, что считает стоимость акций своей компании Tesla слишком высокой. Котировки ее ценных бумаг в пятницу снизились на 9,18%, достигнув 710,07 доллара.

Согласно опубликованному 23 апреля докладу американской неправительственной организации Institute for Policy Studies, в период с 1 января по 10 апреля 2020 года глава компаний Tesla и SpaceX стал богаче на 5 миллиардов долларов. Определенную часть дохода Маску принес выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) от Tesla.