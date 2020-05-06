Эксперт ВОЗ рассказал, как сон помогает бороться со стрессом во время пандемии

Женева, 6 мая. Хороший сон помогает повысить устойчивость к долговременным нагрузкам и стрессам, особенно в период пандемии коронавируса. Об этом сообщил специалист Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в области употребления психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк.

Исследование, проведенное в Китае, показало, что треть сотрудников здравоохранения испытывали нарушение сна во время пандемии, сообщил Позняк. При этом нарушение сна также может быть признаком любого другого психического расстройства.

«Безусловно, хороший сон в значительной степени определяет нашу устойчивость к долговременным нагрузкам. Поэтому хорошему сну необходимо уделять много внимания», — заявил Позняк в комментарии РИА Новости.

Для нормализации сна в период пандемии Позняк рекомендовал сохранять рутинный распорядок сна и бодрствования, избегать высокостимулирующих занятий – просмотр боевиков или употребление алкоголя, а также принимать снотворные и успокоительные лекарства только по назначению врача.

Специалист напомнил, что существует множество способов успокоиться и без фармакологических препаратов, например, растительные препараты, теплое молоко с медом, травяные чаи.

Ранее доктор Мясников рассказал, как лечить коронавирус «бабушкиным» способом. По словам специалиста, всего у 10% человек от общего числа заразившихся болезнь протекает в тяжелой форме. Такие больные нуждаются в госпитализации, а остальные 90% могут лечиться дома.