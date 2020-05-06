Коронавирус, главное на 6 мая: 10599 новых случаев в РФ, обращение Путина о самоизоляции

Количество выявленных случаев COVID-19 в мире неуклонно приближается к четырем миллионам, скончались почти 260 тысяч заболевших. Россия вышла на седьмое место по числу выявленных случаев инфицирования новым коронавирусом. В среду, 6 мая, президент РФ Владимир Путин выступит с очередным обращением по поводу эпидемиологической ситуации в стране.

Свежие данные по России на 6 мая

С начала эпидемии выявлено 165929 заболевших, прирост за последние сутки составил 10559 человек. 21327 человек выздоровели; 1537 больных с подтвержденным диагнозом скончались, из них 86 — за последние сутки. Проведено более 4,6 млн тестов на коронавирус, по охвату населения обследованием Россия занимает одно из лидирующих место в мире.

В Москве за сутки выявлено 5858 новых случаев COVID-19.

Данные по COVID-19 в мире на 6 мая

Общее число диагностированных случаев — 3723554, скончались 257972 заболевших.

Первое место: США — 1236987 заболевших, 72241 человек умер.

Второе место: Испания — 250561 заболевший; 25613 — умерли.

Третье место: Италия — 213013 заболевших; 29315 — умерли.

Четвертое место: Великобритания — 194990 заболевших; 29427 — умерли.

Пятое место: Франция — 170551 заболевший; 25531 — умер.

Шестое место: Германия — 167007 заболевших; 6993 — умерли.

Седьмое место: Россия — 165929 заболевших; 1537 — умерли.

Новое обращение Путина

Президент России Владимир Путин в среду, 6 мая, проведет совещание, посвященное борьбе с коронавирусной инфекцией. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на совещании будут заслушаны рекомендации по поэтапному выходу из режима самоизоляции после 11 мая, по окончании праздничных и нерабочих дней. Ранее президент поручил правительству и Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета к 5 мая внести соответствующие рекомендации.

Предложениями по выходу из режима самоизоляции с Федеральным агентством новостей поделился врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

ЕГЭ могут перенести

В правительстве РФ не исключают, что из-за ситуации с коронавирусной инфекцией Единый государственный экзамен (ЕГЭ) может быть перенесен на середину июля или начало августа. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в кабинете министров. Если такое решение будет принято, начало учебного года в вузах может быть отложено на 1 октября.

Ранее глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что из-за пандемии COVID-19 в России в 2020 году могут отменить Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов. В этом случае учащиеся будут аттестованы по текущим оценкам. Решение о переносе ЕГЭ, по словам Кравцова, могут принять после 12 мая. Пока первый экзамен запланирован на 8 июня.