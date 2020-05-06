В Минпросвещения нет точного решения о переносе сроков ЕГЭ

Москва, 6 мая. В Минпросвещения РФ пока не принимали решение о переносе ЕГЭ. По словам министра Сергея Кравцова, оно может быть принято после 12 мая, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее СМИ сообщили, что в правительстве РФ не исключают перенос единого государственного экзамена на середину июля — начало августа из-за пандемии коронавируса в стране. Собеседник агентства «Интерфакс» заметил, что «начало учебного года в вузах в связи с этим может быть отложено на 1 октября».

В пресс-службе Минпросвещения РФ отметили, что обсуждение вопросов о сроках проведения ЕГЭ ведется с привлечением экспертного сообщества, и решения будут зависеть от эпидемиологической ситуации в стране в целом и в каждом регионе отдельно. Накануне министр просвещения Сергей Кравцов в разговоре с Юлией Шойгу в рамках программы «Диалог» также упомянул о сроках проведения ЕГЭ: по данным психологов МЧС это одна из самых тревожных тем для подростков в период пандемии.

«Мы исходим из того, что зачисление в высшие учебные заведения не может пройти без результатов единого государственного экзамена, — прокомментировал министр. — Это не прихоть министерства просвещения, а большой набор возможностей, которые открывает перед выпускниками существующий на сегодня порядок зачисления в вузы. Пока проведение экзаменов планируется начать 8 июня. Но я не исключаю, что после праздников, после 12 мая, возможно, это решение будет скорректировано, опять же, в зависимости от той ситуации по коронавирусу, которая будет. Потому что, как я уже сказал, во главу угла мы должны ставить здоровье наших школьников».

Кравцов не исключил перенос срока единого государственного экзамена на более поздние сроки, но отметил, что «о точных датах говорить пока рано». Он призвал не торопить события и взвешивать решения, которые касаются большого числа людей.