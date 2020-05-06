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Сирия новости 6 мая 12.30: неизвестные напали на блокпост сирийской армии в Даръа, в Дейр-эз-Зоре нейтрализована группа террористов ИГ*

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Сирия новости 6 мая 12.30: неизвестные напали на блокпост сирийской армии в Даръа, в Дейр-эз-Зоре нейтрализована группа террористов ИГ*

Сирия, 6 мая. Боевики совершили нападение на блокпост сирийской армии в Даръа. В Дейр-эз-Зоре нейтрализована группа террористов «Исламского государства»1. В Идлибе неизвестные попытались штурмовать штаб-квартиру «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: отразили нападение террористов «Исламского государства» в Дейр-эз-Зоре; в Даръа лишились троих военнослужащих при нападении неизвестных.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1): понесло потери в ходе перестрелки с подразделением сирийской армии в Дейр-эз-Зоре. 

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла мирный поселок  на западе провинции Алеппо; отразила нападение на свою штаб-квартиру в Идлибе. 

«Отряды народной самообороны» (YPG): подозреваются в установке бомбы в автомобиль на севере Алеппо. 

Текущая расстановка сил в Сирии

Провинция Алеппо

Провинция Алеппо

На севере Алеппо прогремел взрыв в подконтрольном «Сирийской национальной армии» поселка Шаран. Согласно данным источника в сети Twitter @OGNreports, самодельное взрывное устройство было установлено на пикапе, принадлежавшем боевикам СНА. В установке бомбы подозревают «Отряды народной самообороны» (YPG), которые также несут ответственность за организацию теракта в Африне 28 апреля и за взрыв у мечети в городе Аль-Баб, который прогремел 5 мая.

Как передает РИА Новости со ссылкой на брифинг Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС), за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Вместе с тем, отмечен один обстрел населенного пункта Мизназ со стороны позиций террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра»).

По данным полевого источника агентства Masar Press Net, ВВС Израиля в результате вчерашней атаки на позиции сирийской армии и союзного ополчения, разбомбили научно-исследовательский объект и военную базу правительственных войск.

Провинция Дейр-эз-Зор

Провинция Дейр-эз-Зор

Согласно сообщению агентства Al Masdar, в районе города Меядин на юго-востоке провинции произошло столкновения отрядов Национальных сил обороны силы (NDF) с террористами «Исламского государства». Согласно информации военного источника, столкновение в пустынном районе привело к ожесточенной битве на пару часов, в ходе которого были убиты и ранены несколько террористов. По словам источника, атака «Исламского государства» началась с попытки штурмовать позиции NDF у поселка Аль-Ашара, однако нападение террористов помогли отразить подразделения сирийской армии.

Провинция Даръа

Провинция Даръа

На востоке провинции совершили вылазку «спящие ячейки» боевиков. Как сообщает агентство NORS, в результате нападения группы неизвестных лиц на блокпост сирийской армии у поселка Малиха аль-Гарбия, погибли двое сирийских военнослужащих, еще двое получили ранения. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение. Военные аналитики связывают рост числа нападений на представителей официальной власти и правительственных войск в Даръа с деятельностью «спящих ячеек» распавшегося в 2018 году «Южного фронта». С поддержкой сил международной коалиции во главе с США наиболее радикально настроенные боевики продолжили подпольную деятельность на севере страны.

Провинция Идлиб

Провинция Идлиб

Как передает Сирийская обсерватория по правам человека, отряд неизвестных боевиков попытался штурмом взять штаб «Хайят Тахрир аш-Шам» в поселке Аль-Фуа. В ответ боевики открыли огонь из пулеметов, ранив и убив несколько нападавших. Источник также сообщил, что в поселке Мисрин также группа неуказанных лиц, вооруженных автоматами, попыталась остановить бронированный автомобиль «Хайят Тахрир аш-Шам» и угнать её, однако встретили отпор. Напомним, два дня назад на дороге Идлиб – Маарет-Мисрин неизвестные также совершили нападение на конвой ХТШ. 2 мая было совершено покушение на полевого командира «Хайят Тахрир аш-Шам» у турецкого наблюдательного пункта. До сих пор неизвестно члены какой группировки стоят за серией нападений. 

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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