Сирия, 6 мая. Боевики совершили нападение на блокпост сирийской армии в Даръа. В Дейр-эз-Зоре нейтрализована группа террористов «Исламского государства»1. В Идлибе неизвестные попытались штурмовать штаб-квартиру «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: отразили нападение террористов «Исламского государства» в Дейр-эз-Зоре; в Даръа лишились троих военнослужащих при нападении неизвестных.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1): понесло потери в ходе перестрелки с подразделением сирийской армии в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла мирный поселок на западе провинции Алеппо; отразила нападение на свою штаб-квартиру в Идлибе.

«Отряды народной самообороны» (YPG): подозреваются в установке бомбы в автомобиль на севере Алеппо.

Провинция Алеппо

На севере Алеппо прогремел взрыв в подконтрольном «Сирийской национальной армии» поселка Шаран. Согласно данным источника в сети Twitter @OGNreports, самодельное взрывное устройство было установлено на пикапе, принадлежавшем боевикам СНА. В установке бомбы подозревают «Отряды народной самообороны» (YPG), которые также несут ответственность за организацию теракта в Африне 28 апреля и за взрыв у мечети в городе Аль-Баб, который прогремел 5 мая.

Как передает РИА Новости со ссылкой на брифинг Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС), за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Вместе с тем, отмечен один обстрел населенного пункта Мизназ со стороны позиций террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра»).

По данным полевого источника агентства Masar Press Net, ВВС Израиля в результате вчерашней атаки на позиции сирийской армии и союзного ополчения, разбомбили научно-исследовательский объект и военную базу правительственных войск.

Провинция Дейр-эз-Зор

Согласно сообщению агентства Al Masdar, в районе города Меядин на юго-востоке провинции произошло столкновения отрядов Национальных сил обороны силы (NDF) с террористами «Исламского государства». Согласно информации военного источника, столкновение в пустынном районе привело к ожесточенной битве на пару часов, в ходе которого были убиты и ранены несколько террористов. По словам источника, атака «Исламского государства» началась с попытки штурмовать позиции NDF у поселка Аль-Ашара, однако нападение террористов помогли отразить подразделения сирийской армии.

Провинция Даръа

На востоке провинции совершили вылазку «спящие ячейки» боевиков. Как сообщает агентство NORS, в результате нападения группы неизвестных лиц на блокпост сирийской армии у поселка Малиха аль-Гарбия, погибли двое сирийских военнослужащих, еще двое получили ранения. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение. Военные аналитики связывают рост числа нападений на представителей официальной власти и правительственных войск в Даръа с деятельностью «спящих ячеек» распавшегося в 2018 году «Южного фронта». С поддержкой сил международной коалиции во главе с США наиболее радикально настроенные боевики продолжили подпольную деятельность на севере страны.

Провинция Идлиб

Как передает Сирийская обсерватория по правам человека, отряд неизвестных боевиков попытался штурмом взять штаб «Хайят Тахрир аш-Шам» в поселке Аль-Фуа. В ответ боевики открыли огонь из пулеметов, ранив и убив несколько нападавших. Источник также сообщил, что в поселке Мисрин также группа неуказанных лиц, вооруженных автоматами, попыталась остановить бронированный автомобиль «Хайят Тахрир аш-Шам» и угнать её, однако встретили отпор. Напомним, два дня назад на дороге Идлиб – Маарет-Мисрин неизвестные также совершили нападение на конвой ХТШ. 2 мая было совершено покушение на полевого командира «Хайят Тахрир аш-Шам» у турецкого наблюдательного пункта. До сих пор неизвестно члены какой группировки стоят за серией нападений.

1 Организация запрещена на территории РФ.