Сенатор посоветовал Латвии не плевать «в свою физиономию» в вопросе советского прошлого

В советское время Прибалтика никогда не была обижена: СССР строил заводы и порты, повышал уровень жизни, который был даже выше, чем в центральной России. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

Претензии Латвии

Латвийская ССР была «донором денег» в Советском Союзе. С таким заявлением выступил министр юстиции страны Янис Борданс.

По словам латвийского политика, во время своего нахождения в составе СССР Латвия отдавала в общий бюджет советского государства 48% своего бюджета, как и другие республики Прибалтики.

«Несмотря на суровое прошлое, это также свидетельствует о нашей силе. Мы были донорами денег в СССР», — обратил внимание Борданс.

В 2020 году так называемая комиссия по подсчету ущерба от «советской оккупации» получила 35 770 евро — столько же, сколько и в минувшем. В этом году ее эксперты собираются оценить бюджетные расходы Латвийской ССР за период с 1946 по 1960 года. Кроме того, комиссия обобщит материалы об уничтожении состоятельного крестьянства в республике.

«Прибалтика никогда не была обижена»

Как отметил Олег Морозов, в большом государстве всегда проводятся разные статистические исследования по поводу того, как распределяется государственный бюджет.

«И насколько я помню, такие союзные республики, как Украина, Латвия, Литва, Эстония и так далее, с точки зрения обеспечения граждан, уровня дохода и различных социальных благ, всегда были гораздо выше, чем центральная Россия и некоторые другие регионы страны. Прибалтика никогда не была обижена. Именно потому, что руководство СССР всегда понимало, что там есть элемент фронды, исторической памяти о 39-м годе. В каком-то смысле это была компенсация», — пояснил Олег Морозов.

Сенатор напомнил, что Латвия, Литва и Эстония никогда не были высокоразвитыми регионами. Реальную инфраструктуру — порты, заводы — в Прибалтике построит Советский Союз.

«И это неоспоримый факт. И автомобильный завод, который появился в Латвии, — это тоже Советский Союз. И высокоразвитое сельское хозяйство — Советский Союз. Поэтому бросать камень в историю СССР — это плевать в свое отражение в зеркале. В физиономию латвийского руководства. Объективно — Прибалтике всегда оказывалось первостепенное внимание в Советском Союзе. Поэтому перечеркивать этот период неправильно, с исторической точки зрения. Понятно, для чего это делается — во имя политических целей. Чтобы подороже продать свою лояльность своим хозяевам, которые и финансируют современную Латвию. Она никогда по-настоящему не была суверенным и самостоятельным государством», — заключил Олег Морозов.

В МИД РФ неоднократно заявляли о недопустимости термина «оккупация» к странам Прибалтики. Республики вошли в состав Советского Союза в соответствии с правовыми нормами того времени.