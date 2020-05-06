Мишустин не примет участие в совещании Путина по коронавирусу

Москва, 6 мая. Участие премьер-министра России Михаила Мишустина в видеосовещании с президентом страны Владимиром Путиным по вопросам реализации решений по борьбе с коронавирусом не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля не уточнил, почему глава кабмина не присоединится к обсуждению.

Напомним, 30 апреля Мишустин сообщил Путину, что болен коронавирусом и должен отправиться в больницу на лечение. Исполняющим обязанности главы правительства был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Как рассказал в среду министр финансов РФ Антон Силуанов, Мишустин, несмотря на болезнь, продолжает оставаться включенным в рабочий процесс и постоянно находится на связи.

6 мая Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом в России. Уже традиционно оно пройдет в онлайн-формате. Будет обсуждаться реализация решений, принятых ранее по борьбе с пандемией. Кроме того, представители различных профильных ведомств представят президенту рекомендации по выходу из режима самоизоляции и новые меры поддержки бизнеса.