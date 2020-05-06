Группа «Ленинградское время» сыграет в медиацентре «Патриот»

В среду, 6 мая, в 17.00 Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» покажут онлайн-концерт группы «Ленинградское время».

Группа «Ленинградское время» — одна из самых заметных команд России, исполняющих кавер-версии популярных песен. Группа является победителем конкурса «Каверни Агутина», участником фестиваля HarleydaysSpb.

Сегодня «Ленинградское время» представит зрителям Федерального агентства новостей программу «Русский рок караоке».

Состав группы:

Артем Уланов — вокал, гитара (AngelDaRock);

Константин Плехов — гитара («Оригами», Skywards);

Кирилл Павловский — ударные («Сегодня ночью», «1.5 кг отличного пюре»).

Несмотря на ограничительные меры, культурная жизнь в России продолжается. В непростое время особо нужна поддержка больницам и врачам. Каждый из нас может дополнительно поддержать медучреждения — как через благотворительные фонды, так и напрямую.

Любой желающий может сделать пожертвование на ведение уставной деятельности Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина.

Реквизиты указаны на сайте больницы.

Телефон: (812) 409-79-52 (бухгалтерия).

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.