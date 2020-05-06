Группа «Ленинградское время» сыграет в медиацентре «Патриот»

В среду, 6 мая, в 17.00 Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» покажут онлайн-концерт группы «Ленинградское время».
Группа «Ленинградское время» — одна из самых заметных команд России, исполняющих кавер-версии популярных песен. Группа является победителем конкурса «Каверни Агутина», участником фестиваля HarleydaysSpb.
Сегодня «Ленинградское время» представит зрителям Федерального агентства новостей программу «Русский рок караоке».
Состав группы:
Артем Уланов — вокал, гитара (AngelDaRock);
Константин Плехов — гитара («Оригами», Skywards);
Кирилл Павловский — ударные («Сегодня ночью», «1.5 кг отличного пюре»).
Несмотря на ограничительные меры, культурная жизнь в России продолжается. В непростое время особо нужна поддержка больницам и врачам. Каждый из нас может дополнительно поддержать медучреждения — как через благотворительные фонды, так и напрямую.
Любой желающий может сделать пожертвование на ведение уставной деятельности Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина.
Реквизиты указаны на сайте больницы.
Телефон: (812) 409-79-52 (бухгалтерия).
Прямой эфир пройдет здесь.
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