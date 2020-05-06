В Минобороны России рассказали, что придет на вооружение Сухопутных войск в 2020 году

Продолжая уделять большое внимание укреплению боеготовности Сухопутных войск, Министерство обороны России наполняет части и подразделения техникой и вооружением, добиваясь наполнения данного вида вооруженных сил новыми образцами, которые будут способны обеспечить войскам технологическое и качественное преимущество перед врагом на поле боя, если, конечно, того потребует военно-политическая обстановка.

В целом можно сказать, что войска получат хорошо проверенные образцы, улучшенные по результатам их боевого применения и опытной эксплуатации. О каких-то амбициозных проектах оборонное ведомство в этом году заявлять не стало, в частности ничего не говорилось о постройке танков Т-14 «Армата». Однако из того, что будет направлено в войска, можно сделать вывод о стремлении военных опираться на технику, уже зарекомендовавшую себя. Итак, что мы имеем?

В течение 2020 года в войска поступит более 120 модернизированных танков Т-72Б3М, на которых устанавливается новый двигатель мощностью 1130 л. с., а также модульный комплекс динамической защиты нового поколения. Оценочно можно предположить, что данная техника поступит на вооружение продолжающей развертывание 150-й Идрицкой мотострелковой дивизии в составе 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, которая в настоящее время находится на наиболее важном операционном направлении и выполняет роль сдерживающего фактора для одного из неспокойных регионов.

Также на вооружение будет принято 60 боевых машин пехоты БМП-2 с боевым отделением «Бережок», которое помимо основного вооружения БМП, состоящего из 30-мм автоматической пушки 2А42 и пулемета, включает в себя новое прицельное оборудование, а также автоматической гранатомет для поражения живой силы и четыре противотанковые ракеты «Корнет», попарно установленные на бортах башни. 60 машин — это фактически два мотострелковых батальона. Из представленного Минобороны релиза не ясно, поступят эти машины во вновь создаваемые подразделения, или ими будет заменена устаревшая техника существующих мотострелковых частей.

Более 100 боевых машин пехоты БМП-3 также будут переданы в состав Сухопутных войск. В отличие от машин предыдущего поколения БМП-1 и 2, «тройка» вооружена сразу двумя пушками: одним орудием калибра 100 мм и спаренной с ним 30-мм автоматической пушкой 2А72. Из основного орудия возможна стрельба не только обычными снарядами, но и управляемыми, с высокой вероятностью поражения цели с первого выстрела. Куда будут поставлены эти боевые машины — в Минобороны также не рассказали.

Самыми массовыми боевыми машинами, запланированными к поставкам в 2020 году, станут бронетранспортеры БТР-82А и БТР-82АМ. В войска будет передано 460 таких машин. В отличие от привычных бронетранспортеров серии БТР-80, данные машины вооружены 30-мм автоматической пушкой 2А72. Кроме того, у них улучшены показатели по минной устойчивости: появился защитный подбой на днище машины, а кресла экипажа и десанта выполнены с обеспечением требований энергопоглощения при возможном подрыве бронетранспортера на мине. Машины этого типа хорошо зарекомендовали себя во время сирийской кампании, где успешно действовали на открытой местности, подавляя врага огневой мощью и высокими маневренными характеристиками. БТР-82А и БТР-82АМ пойдут на оснащение мотострелковых войск, а также бригад морской пехоты.

Также войска получат более 30 специальных бронированных автомобилей «Тайфун 4х4», а также свыше 15 бронеавтомобилей «Тигр-М» с боевым модулем «Арбалет-ДМ». Эти машины также хорошо зарекомендовали себя во время проведения сирийской кампании и оказались востребованы в подразделениях военной полиции. Именно такие машины в настоящее время осуществляют в районе сирийского Идлиба задачи по совместному патрулированию трассы М-4 с турецкими подразделениями.

Серьезное пополнение придет и в артиллерию Сухопутных войск. Минобороны заявляет о приобретении более 35 единиц 152-мм самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-СМ» и более 30 реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». Данные машины представляют собой глубокую модернизацию хорошо известных РСЗО «Град» и «Смерчь». В ходе работ над созданием серии «Торнадо» конструкторы реактивных систем смогли добиться резкого сокращения сроков подготовки данных для стрельбы, а также улучшения характеристик снарядов. В частности, 300-мм реактивные снаряды системы «Торнадо-С» способны поражать цели на дальности более 100 км, что фактически выводит их на уровень, которым до этого обладали только тактические ракетные комплексы.

Ранее в Минобороны заявляли о готовности продолжить в 2020 году организационно-штатные мероприятия по развертыванию в Южном военном округе новых общевойсковых соединений на базе существующих 19-й и 136-й мотострелковых бригад во Владикавказе и Буйнакске. Как это будет реализовано — покажет время.