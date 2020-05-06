Оксана Федорова восхитила фанатов фото без макияжа

Москва, 6 мая. Победительница конкурса красоты «Мисс Вселенная-2002» Оксана Федорова поделилась в Instagram фотографией без макияжа.

На кадре модель предстала на фоне голубого неба. При этом Федорова не стала пользоваться косметикой и укладывать волосы. Естественный образ она дополнила мятой белой рубашкой.

Поклонники 42-летней телеведущей восхитились тем, как выглядит звезда без макияжа. Из-за гладкой и ровной кожи модель выглядит гораздо моложе.

При этом Федорова не просто выставила на суд поклонников свой образ, но и привела цитату Иммануила Канта.

«Две вещи наполняют душу всегда новыми и все более сильными удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительней мы размышляем о них, — это звездное небо надо мной и моральный закон во мне», — написала модель.

Поклонники Федоровой рассыпались в комплиментах в комментариях к фото.

«Самая обаятельная, привлекательная. Супер!» — восхитилась svetlanaasinina9192019.

«Очень красиво и вы, Оксана, красивы», — написала nina.3970.

«Воздушная и очень наполняющая фотография!» — отметила uliasuhova139.

Ранее Оксана Федорова рассказала о своих комплексах и отношении к «инстаграмным» стандартам красоты, а также об опыте общения с Дональдом Трампом. Федорова отметила, что у многих женщин есть психологические комплексы. При этом фотомодель призналась, что даже после победы в конкурсе «Мисс Вселенная 2002» не смогла избавиться от своих комплексов.