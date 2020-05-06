Эксперты Минэкономразвития помогли увеличить производство средств защиты от COVID-19

Москва, 6 мая. Эксперты Федерального центра компетенций в области производительности труда приступили к работе на семи предприятиях, выпускающих защитные маски, противовирусные костюмы и дезинфицирующие средства. Благодаря их компетенции производство средств индивидуальной защиты уже удалось увеличить в 3,8 раза. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказали в пресс-службе Министерства экономического развития РФ.

Как уточнили в ведомстве, соответствующее решение было принято руководителем национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым.

«После выхода экспертов 16 апреля производство масок серии ПМ-3, предназначенных для защиты органов дыхания и глаз, увеличилось в 3,8 раз — c 200 до 750 штук в сутки, а выработку фильтрующих коробок ФСУ-МБ удалось нарастить в 15 раз — с 200 до 3000 штук в сутки», — сообщили в Минэкномразвития.

В частности, в Татарстане на АО «КазХимНИИ», с момента выхода на предприятие экспертов, производство увеличилось на 41% — на 127 защитных костюмов больше ежесуточно. Результатов удалось добиться, в том числе, за счет перераспределения персонала и оптимизации использования оборудования на предприятии.

«Увеличение объема выпуска средств медицинской защиты — приоритетная задача в условиях пандемии. При внедрении принципов бережливого производства это происходит быстро, без дополнительных затрат», — объяснил замминистра экономического развития РФ Петр Засельский.

В начале февраля эксперты вышли на предприятие ООО «Респираторный комплекс» в Ленинградской области. В результате их усилий объем выработки респираторов на предприятии вырос на 38% — с 84 тыс. в сутки до 117 тыс., с 2,4 млн респираторов в месяц до 3,3 млн, в том числе на 22% — за счет увеличения загрузки оборудования, на 16% — за счет сокращения потерь на производстве.

Напомним, что пандемия нового китайского коронавируса началась в конце 2019 года в Китае. В данный момент в мире зафиксировано 3 583 055 случаев инфицирования, из них 165 929 — в России.