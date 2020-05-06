Вирусолог рассказал, можно ли заразиться коронавирусом через еду из ресторанов

Москва, 6 мая. Сидящие в самоизоляции россияне стали чаще заказывать еду на дом. При этом многие стали задаваться вопросом, есть ли вероятность подхватить коронавирус через готовые блюда из кафе и ресторанов. Шансы заразиться COVID-19 таким образом оценил вирусолог, доктор биологических наук Сергей Нетесов.

По словам специалиста, вероятность заражения через еду из общепитов на самом деле очень невелика. Во-первых, потому что на на предприятиях, где готовят еду для доставки, соблюдают все необходимые санитарно-эпидемиологические правила и уж тем более специально не чихают в еду. Во-вторых, горячие блюда можно повторно погреть в микроволновке, а жидкую еду прокипятить, чтобы наверняка обезопасить себя.

«Термическая обработка убьет и коронавирус, и другие микробы», — заверил Нетесов в комментарии URA.RU.

При этом он отметил, что холодные блюда термически обработать невозможно, поэтому «особо опасливым» от них стоит отказаться. Есть вариант готовить пищу самостоятельно, однако, по мнению эксперта, в этом случае шансы заразиться коронавирусом выше. Как пояснил Нетесов, это связано с тем, что не все россияне соблюдают социальную дистанцию и используют средства индивидуальной защиты в магазинах.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасной доставке еды на дом в период самоизоляции или карантина. Так, при получении заказа следует оплачивать его бесконтактным способом, при оплате через мобильный терминал использовать перчатки, а если их нет, то после оплаты вымыть руки с мылом и протереть их дезинфицирующим средством. Важно, что курьер должен вручать заказ не прямо в руки, а поставить его у двери, отойти примерно на 1,5 метра и сообщить клиенту о доставке по телефону.