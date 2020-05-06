Садальский раскритиковал «алчных старух» на российском телевидении

Москва, 6 мая. Актер Стас Садальский гневно высказался по поводу российского телевидения и заявил о бесчестности и фальшивости людей, вещающих с экрана. Об этом он заявил на своей Instagram-странице.

Артист рассказал о впечатлениях после просмотра телевизора. По его словам, на российском телевидении нет ни одного честного человека. Артист сообщил о карьеристах и «алчных старухах», которые зарабатывают на сострадании. Под постом он с помощью хэштегов отметил телеведущую Дану Борисову, программу «Пусть говорят», передачу «Жить здорово» на Первом канале и ее ведущую Елену Малышеву.

Ранее Станислав Садальский рассказал, почему уже 15 лет не общался с коллегой Ларисой Удовиченко, которая недавно отпраздновала 65-летие. Артист уточнил, что Удовиченко якобы на него обиделась за неосторожное высказывание в эфире федерального телеканала.

По его словам, несмотря на ее обиду, он сохраняет к Удовиченко теплые чувства и до сих пор помнит, что их объединяло. В завершение своего поста, Садальский пожелал Удовиченко «любви, здоровья, работы и всего того, что пожелал бы самому себе».

Ранее Станислав Садальский обвинил шоу «Секрет на миллион» в обмане. По его словам, все вопросы согласовываются с участниками. Он утверждает, что по итогам выпуска герои программы получают не полную сумму, а лишь 70%.

До этого он смутил подписчиков неоднозначными фото в Instagram со своим кузеном — они вместе в полуголом виде лежали на диване в фартуке с принтом статуи Давида.