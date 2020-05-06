Россия вошла в пятерку стран с наибольшим числом пациентов с COVID-19

Москва, 6 мая. Россия обошла Германию и заняла пятое место в мире по числу официально подтвержденных случаев COVID-19.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, общее число заразившихся в РФ в среду достигло 165 929 человек. В ФРГ, по информации института Роберта Коха, оно составляет 164 807.

Таким образом, Россия обгоняет Германию на 1122 пациента и занимает ее позицию.

Первое место в этом рейтинге сохраняется за США, а Франция, которую ранее РФ обошла, как и Германию, удерживается на седьмой строчке. По последним данным, там зарегистрировано 132 967 случаев заболевания.

Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в мире 6 мая превысило 3 млн 743 тыс. человек, свыше 258 тыс. умерли.

В Европе процесс распространения инфекции пошел на спад, и власти многих стран начали вводить послабления ограничительных мер, введенных на фоне пандемии.

В России предварительный срок окончания ограничений намечен на 12 мая, поскольку президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что для сдерживания инфекции период нерабочих дней в стране продлится до 11 мая включительно.

Стоит отметить, что в сравнении с другими странами смертность от коронавируса в России значительно ниже. Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова объяснила, что невысокую летальность российским медикам удается сохранять благодаря своевременному выявлению инфекции и оперативной помощи пациентам.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвал наиболее эффективной мерой для профилактики заражения коронавирусом мытье рук.