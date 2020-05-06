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ФАН-ТВ

Житель Ленобласти рассказал, как выращивает виноград на дачном участке. ФАН-ТВ

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У Сергея Садова по истине говорящая фамилия — уже много лет мужчина выращивает на своем дачном участке виноград. Для многих этот факт остается загадкой, поэтому большая часть урожая уходит на дегустацию и угощение для соседей. И еще немного остается на изготовление домашнего вина. На сегодняшний день у Сергея на участке растет 43 сорта и вкус ягод разительно отличается от тех, которые мы привыкли покупать в магазине.

«Я увлекся виноградом именно потому, что в магазине такого винограда не купишь. Когда на этом участке еще ничего не было, и это был край колхозного поля, мне по бартеру от знакомых досталось три кустика винограда. И два из них до сих пор на моем участке есть, и этим кустам порядка 18-20 лет», — рассказывает Сергей.

По словам Сергея, выращивать такое растение в Ленобласти несложно: начиная с мая месяца наступает длинный световой день, и ягоды поспевают даже раньше, чем на юге. Зимует виноград в наших широтах тоже спокойно, прятать растение под пленку нужно только во время оттепели, чтобы стебли не покрылись ледяной коркой, иначе она может их разорвать.

Житель Ленобласти рассказал, как выращивает виноград на дачном участке. ФАН-ТВ

«Морозов они не боятся, и эти кусты спокойно выдерживали сорокоградусные морозы», — делится садовод.

Несмотря на то, что выращивать в Ленобласти можно лишь небольшое количество сортов, есть и плюсы: в этих широтах нет вредителей и болезней винограда. И в результате получается экологически чистая ягода, без единой обработки.

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