Житель Ленобласти рассказал, как выращивает виноград на дачном участке. ФАН-ТВ

У Сергея Садова по истине говорящая фамилия — уже много лет мужчина выращивает на своем дачном участке виноград. Для многих этот факт остается загадкой, поэтому большая часть урожая уходит на дегустацию и угощение для соседей. И еще немного остается на изготовление домашнего вина. На сегодняшний день у Сергея на участке растет 43 сорта и вкус ягод разительно отличается от тех, которые мы привыкли покупать в магазине.

«Я увлекся виноградом именно потому, что в магазине такого винограда не купишь. Когда на этом участке еще ничего не было, и это был край колхозного поля, мне по бартеру от знакомых досталось три кустика винограда. И два из них до сих пор на моем участке есть, и этим кустам порядка 18-20 лет», — рассказывает Сергей.

По словам Сергея, выращивать такое растение в Ленобласти несложно: начиная с мая месяца наступает длинный световой день, и ягоды поспевают даже раньше, чем на юге. Зимует виноград в наших широтах тоже спокойно, прятать растение под пленку нужно только во время оттепели, чтобы стебли не покрылись ледяной коркой, иначе она может их разорвать.

«Морозов они не боятся, и эти кусты спокойно выдерживали сорокоградусные морозы», — делится садовод.

Несмотря на то, что выращивать в Ленобласти можно лишь небольшое количество сортов, есть и плюсы: в этих широтах нет вредителей и болезней винограда. И в результате получается экологически чистая ягода, без единой обработки.