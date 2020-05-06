SOHR заявил об 11 тысячах сирийских наемников, нанятых Турцией для сражений в Ливии

Ковентри, 6 мая. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщил, что Турция завербовала 11 тысяч наемников в Сирии для участия в боевых действиях на стороне бандформирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

«SOHR продолжает отслеживать отправку Турцией сирийских боевиков в Ливию. Достоверный источник уведомил нас, что новые партии бойцов прибыли на ливийскую территорию, чтобы сражаться на стороне сил ПНС», — говорится в сообщении организации.

По данным SOHR, в Ливии сейчас находится 7850 наемников. Еще порядка трех тысяч проходят обучение в турецких тренировочных лагерях. После того, как они пройдут подготовку, радикалов отправят в Ливию.

Также правозащитная организация предоставила свежие данные о потерях среди сирийских наемников. Сообщается, что в провинцию Алеппо в Сирии, контролируемую протурецкими силами, доставлено как минимум 12 тел погибших в Ливии. Потери среди них выросли до 261 человека. Все они являются выходцам различных террористических группировок, входящих в состав «Сирийской национальной армии» (СНА), за счет которой Анкара активно пополняет ряды наемников.

Ранее американская журналистка Линдси Снелл сообщала, что в скором времени в Ливию прибудут две тысячи наемников, которые в составе боевиков ПНС примут участие в атаке на авиабазу Аль-Ватыя.