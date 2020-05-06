Шерин назвал скандал с памятником Коневу в Чехии продолжением инфовойны против России

Война против исторической памяти о Великой Отечественной войне начиналась с информационного уровня и активно поддерживается Западом сегодня. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Шерин, комментируя продолжающийся скандал со сносом памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Скандал с памятником Коневу

Ранее стало известно, что инициатор сноса памятника Ивану Коневу, староста района Прага-6 Ондржей Коларж пожаловался главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на Россию. Он назвал неадекватной реакцию Москвы на демонтаж памятника и сказал, что его причислили к сторонникам фашистов. Кроме того, Коларж заявил, что Россия якобы ведет против Евросоюза «гибридную войну».

«Уважаемая госпожа председатель, прошу и призываю вас, чтобы вы приняли решительные меры для того, чтобы России было ясно сказано, что такое поведение неприемлемо», — написал Коларж в письме.

Памятник Ивану Коневу был установлен в Праге по инициативе местных властей в 70-80-х годах. Его возвели в знак благодарности жителей города за то, что маршал сохранил здания чешской столицы во время штурма: он отдал приказ не применять тяжелую артиллерию при освобождении Праги от фашистов в мае 1945 года.

Осенью 2019 года стало известно, что власти района Прага-6 решили убрать памятник Коневу. В начале апреля его сняли с постамента.

Шерин призывает Россию ответить

Депутат Госдумы Александр Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что война против исторической правды началась с информационного уровня. Европа же сегодня активно поддерживает любые заявления антироссийского содержания.

«Всегда поддерживается на информационном поле подобная риторика в отношении Российской Федерации. Иначе как можно было бы узнать, насколько «велики, сильны, смелы и отважны» политики в Чехии. У них есть сегодня возможность на России таким образом самоутверждаться, делать какие-то заявления, которые, по сути, никак не связаны с реальной обстановкой», — сказал Александр Шерин в комментарии ФАН.

Против России уже на протяжении нескольких лет действуют экономические санкции. Сказать, что они сильно вредят экономике страны, нельзя: для отечественных сельхозпроизводителей внешние ограничения даже обернулись плюсом. А предпринять что-то «более существенное» против Москвы Запад уже не может, считает депутат.

«Все омерзительное и антироссийское, что можно было предпринять, уже предприняли. <…> Россия, наверное, демонстрирует не ту сильную позицию, которую должна. Это дает повод и почву для таких представителей глумиться над нами, пытаться нас унизить публично, делать такие заявления», — считает парламентарий.

Александр Шерин подчеркнул, что Россия должна защищать историческую память от нападок извне. Если же говорить о ситуации с памятником Коневу, парламентарий предложил свой вариант ответа Чехии. Он напомнил, что участники пражских событий 1968-го, когда СССР вводил войска в Чехословакию, не приравнены к статусу ветеранов боевых действий.