Эксперты объяснили, как фирмы сотрудников ФБК помогают Навальному выводить деньги за рубеж

Москва, 6 мая. Сотрудники так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в России иноагентом) скандального блогера Алексея Навального регистрируют частные фирмы, через которые можно выводить деньги за рубеж и уходить от налогов. Как может работать эта схема, рассказали юристы.

Сам ФБК был зарегистрирован в 2011 году как некоммерческая организация (НКО), однако телеканал RT выяснил, что существует несколько частных фирм, учрежденных сотрудниками фонда: ООО «Медиа-Лайв», ООО «Левиафан-Медиа», ООО «Страна Приливов» в России, а также SIA Database в Латвии. Формально законом это не запрещено, однако такая схема может использоваться совсем не для легальных целей.

«Подобное дробление деятельности может иметь под собой несколько причин. Первая — налоговая оптимизация. Так проще экономить, завышать затраты и занижать прибыль», — пояснил председатель центра правовой помощи «Дело жизни» и заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По словам эксперта, наличие нескольких фирм позволяет распределить полученные деньги по нескольким юрлицам, чтобы доходы не казались такими большими. Либо же можно направить финансы на развитие какого-то направления, на которое официально ФБК деньги тратить не может. Также Соловьев отметил, что есть прецеденты, когда арбитражные суды признавали подобное дробление злоупотреблениями в налоговой сфере.

С тем, что фонд Навального может уходить от налогов с помощью частных фирм, оформленных на сотрудников, согласен председатель Московской коллегии адвокатов «АиБ» Глеб Плесовских.

«Компания, которая платит шестипроцентный налог на «упрощенке», однако приближается к лимитам по объему выручки, может продолжить свою работу путем создания аналогичного юридического лица — «клона», — пояснил он.

Если говорить отдельно о каждой компании, учрежденной сотрудниками ФБК, то особое внимание стоит обратить на латвийскую SIA Database. Официально ею владеет глава отдела расследований ФБК Георгий Албуров. По мнению Плесовских, эта фирма может использоваться для вывода денег за рубеж, что позволяет фонду Навального «защититься» от российских правоохранителей.

«В частности, наложить аресты на их счета будет крайне проблематично», — подытожил адвокат.

Напомним, летом прошлого года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об отмывании фондом Навального одного миллиарда рублей. Как считает следствие, с 2016 по 2018 год сотрудники ФБК получали деньги от неустановленных лиц, а затем через банкоматы клали средства на счета в нескольких банках. После этого деньги переводились в фонд Навального. Чтобы скрыть финансовые потоки, ФБК даже собирал донаты через эстонский сервис.