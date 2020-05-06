Эксперт объяснил, почему F-35 проиграет российским истребителям в ближнем воздушном бою

Летчик-инструктор Андрей Красноперов заявил, что поддерживаемые министром обороны Сергеем Шойгу ВКС РФ уничтожат любые истребители ВВС США.

Ранее издание Popular Mechanics сообщило, что американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II модификации B и С могут быть сбиты в условиях ближнего воздушного боя.

«Самый важный вопрос заключается в том, каким образом противники будут использовать ограничения F-35 при планировании миссий против Военно-морских сил и Корпуса морской пехоты США. Воздушные силы противника могут попытаться заставить F-35 вступить в воздушный бой, где те окажутся в относительно невыгодном положении. Однако такая тактика менее полезна в случае, когда противник не знает, где находится F-35», — сообщает автор материала.

Таким образом в Popular Mechanics прокомментировали сообщение Defence News о том, что F-35 на сверхзвуке могут летать лишь несколько десятков секунд. С утверждением согласен и летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей он сообщил, что многое будет зависеть от «вводных условий», но в ближнем воздушном бою у американского самолета мало шансов.

«Необходимо понимать условия, при которых встретятся к примеру, наши Су-57 или Су-35 с американским F-35. Понятное дело, что ближние воздушные бои, как это было во времена Великой Отечественной войны или во времена войны во Вьетнаме, со всеми виражами, петлями, полупетлями, никто не ведет. Зачем завязывать ближний воздушный бой, если у самолета есть ракеты класса «воздух-воздух», которые он может применить за несколько десятков километров и ракета найдет свою цель. И наши самолеты, и американские могут сразу сопровождать несколько целей и уничтожать их даже не подходя близко. Но если окажется, что самолеты сблизились до минимальной дистанции, у F-35 почти нет шансов», — говорит эксперт.

Во время ближнего воздушного боя огромное значение начинают играть летно-технические данные каждой модели самолета — радиус виража, допустимые перегрузки, наличие отклоняемого вектора тяги и т. д. И у российских самолетов пятого и четвертого поколения параметры маневренности на порядок выше чем у американских аналогов.

«Во время испытаний в Сирии наши Су-35 пытались перехватить истребители западной коалиции, ну а тот просто через хвост перевернулся и скинул их, взяв их на прицел. Вот и с F-35 будет также, то есть наши ВКС, которые находятся под особым контролем Шойгу, смогут уничтожить в ближнем бою любые самолеты США, даже самые современные», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, в апреле Defence News со ссылкой на Минобороны США сообщило, что радар AN/APG-81 истребителя F-35B Lightning II получит увеличенную вычислительную мощность и обновленное программное обеспечение. Помимо этого, издание писало, что F-35 для Корпуса морской пехоты и Военно-морских сил США при полете на сверхзвуковой скорости могут получить структурные разрушения и потерять малозаметность.

F-35 — это семейство многофункциональных истребителей пятого поколения, которые производятся с 2001 года американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin.