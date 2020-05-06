Линдси Снелл сообщила, что из Турции в Ливию прибудет еще 2000 сирийских наемников

Триполи, 6 мая. Американская журналистка Линдси Снелл сообщила, что Турция готовит отправку в Ливию новой партии сирийских наемников. По ее словам, на следующей неделе в североафриканскую страну прибудут 2000 джихадистов.

Линдси Снелл в Twitter написала, что в южную область Турции Хатай прибыло несколько тысяч боевиков из «Сирийской национальной армии» (СНА). Подавляющее большинство из них являются выходцами из террористических группировок «Сулейман Шах», «Аль-Хамза» и «Джебхат Аш-Шамия». В течение следующей недели сирийских наемников перевезут в Ливию, где они будут сражаться в составе так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии против Ливийской национальной армии (ЛНА).

Журналистка подчеркнула, что две тысячи сирийских наемников призваны усилить западный фронт ПНС — предполагается, что они примут участие в нападении на авиабазу Аль-Ватыя. Террористы ПНС не раз пытались захватить эту авиабазу, ставшую важным стратегическим объектом, атаки продолжаются, несмотря на все договоренности о перемириях. Примечательно, что сами боевики не скрывают факты обстрелов и авиаударов, нанесенных по авиабазе.