Смолин предрек низкие результаты ЕГЭ-2020 из-за проблем с подготовкой у школьников

Количество школьников с плохими результатами единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году будет значительно больше из-за неравенства возможностей по подготовке к нему. Такое мнение Федеральному агентству новостей депутат Госдумы Олег Смолин, комментируя возможный перенос ЕГЭ из-за пандемии коронавируса.

Как указывает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правительстве, сроки проведения ЕГЭ могут сдвинуться к середине июля — началу августа.

«Начало учебного года в вузах в связи с этим может быть отложено на 1 октября», — добавил собеседник агентства.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин отметил, что на результатах самого экзамена скажется не сколько перенос ЕГЭ, сколько отличные условия подготовки к экзамену в каждой российской семье.

«ЕГЭ большинство детей сдают с репетиторами. Когда я был в московской школе и задал такой вопрос старшеклассникам: кто собирается сдавать ЕГЭ с помощью репетиторов или уже готовится с ними, — они все подняли руки. Использование репетиторов — это неравенство возможностей, поскольку платить две или три тысячи рублей в час далеко не у всех есть возможность. Также теперь результаты ЕГЭ будут зависеть от того, есть ли у ребенка в семье компьютер и есть ли в сельской школе широкополосный Интернет. Поэтому количество детей, которые сдадут ЕГЭ хуже, будет значительно больше. Если Рособрнадзор не снизит уровень тестов, то число ребят, которые останутся без аттестатов, может увеличиться», — заявил Смолин в беседе с ФАН.

По словам депутата, уменьшится число абитуриентов из сел и малых городов, которые поступают в хорошие вузы. Смолин подчеркивает, что в связи с такими проблемами было предложено рассмотреть возможность по отмене ЕГЭ в этом году.

«При этом необходимо сохранить правила зачисления олимпиадников и инвалидов, которые есть в этом году. Для остальных ребят — провести аттестацию по текущей успеваемости и при приемах в вузы зачесть другие достижения. Собеседования или экзамены в вузах, которые проводят такие тесты, нужно провести в устной форме по Skype. По устному экзамену мы понимаем, какой уровень подготовки имеет парень или девушка», — добавил парламентарий.

Ранее в Минпросвещения заявили, что учеников девятых классов в России могут освободить от итогового экзамена (ОГЭ) в этом году в связи с эпидемией коронавируса. Как объяснил глава ведомства Сергей Кравцов, девятиклассники будут аттестованы по двум предметам: русскому языку и математике. Экзамены по выбору для девятиклассников в 2020 году проводиться не будут.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в китайской городе Ухань в декабре 2019. Медикам удалось выяснить, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. За пару месяцев инфекция распространилась по всему миру. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) придала ситуации статус пандемии.