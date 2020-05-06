Доктор Мясников рассказал о риске заражения коронавирусом при раке

Москва, 6 мая. Пациенты с онкологическими заболеваниями находятся в группе риска заражения любыми инфекциями, в том числе и коронавирусом, заявил известный врач и телеведущий Александр Мясников.

«В период лечения иммунитет больного ослаблен как самой опухолью, так и непосредственно лечением. Все это создает дополнительную угрозу инфицирования», — приводит слова Мясников портал стопкоронавирус.рф.

По словам Мясникова, при онкологических заболеваниях необходимо особенно тщательно соблюдать самоизоляцию и меры профилактики. Тем не менее врач не советовал прерывать плановое лечение, в том числе курсы химиотерапии, если тесты на коронавирус отрицательные.

«При положительном тесте на коронавирус пациентов отправляют под наблюдение с последующим трехкратным тестированием», — добавил он.

По данным на 6 мая, в России выявлено 165 929 пациентов с коронавирусом, 10 559 пациентов – за последние сутки. Лидерами по числу выявленных случаев коронавируса в России остаются Москва, Подмосковье и Петербург.

Ранее доктор Мясников рассказал, как лечить коронавирус «бабушкиным» способом. По словам специалиста, всего у 10% человек от общего числа заразившихся болезнь протекает в тяжелой форме. Такие больные нуждаются в госпитализации, а остальные 90% могут лечиться дома.