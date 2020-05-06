Кашлявшую Борисову выгнали со съемок телешоу

Москва, 6 мая. Телеведущая Дана Борисова оказалась выгнанной со съемок популярного телешоу из-за приступа сильного кашля. Об этой ситуации она рассказала лично.

Знаменитость в период пандемии продолжает выступать экспертом в различных телевизионных программах. Участие в съемках позволяет Борисовой не только не терять медийность, но и получать доход, поэтому звезда соглашается приезжать в студии даже во время разгула инфекции.

Правда, как пишет портал «7 дней.ру», недавно ей пришлось покинуть съемки одного известного ток-шоу раньше времени. Оказалось, что уйти из студии Борисову попросили испугавшиеся ее сильного кашля присутствующие.

«Я не выдержала и за 10 минут до конца съемки начала сильно кашлять. Там у всех паника началась, меня попросили уйти и надеть маску», — рассказала она.

Ранее звезда подозревала, что больна коронавирусом. По ее словам, примерно три недели назад у нее начались сильные приступы кашля и появились другие симптомы, схожие с теми, что обычно наблюдаются у носителей инфекции. Однако тест на COVID-19 оказался отрицательным.

Медики предположили, что у ведущей произошло обострение хронической болезни, и она без опасений навредить окружающим продолжила заниматься работой — съемками в теле-проектах.

Несколькими днями ранее Борисова встретилась в студии Первого канала с ведущим Александром Васильевым, который недавно был выписан из больницы после лечения от двусторонней пневмонии. Как и в случае с Борисовой, у Васильева было подозрение на коронавирус, однако тестирование его не подтвердило, напоминает телеканал «360».