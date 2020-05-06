Рошаль напомнил, что ОНФ почти год назад рекомендовал готовить больницы РФ к ЧС

Москва, 5 мая. Общероссийский народный фронт почти год назад рекомендовал готовить российские больницы и медиков к работе при ЧС, заявил сопредседатель центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль.

Он напомнил, что еще 24 июня 2019 года тему оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших обсуждали на закрытом заседании на базе ОНФ. В нем приняли участие представители МЧС, Минздрава и Минобороны. Было установлено, что Россия к этому не готова. По итогам заседания были сформированы предложения, которые направили в ведомства, однако ситуацию не успели исправить.

«Честно говоря, локти себе кусаем, почему не орали на всю страну и почему провели в закрытом режиме. Каждый регион страны должен быть самодостаточным. Расчет коек должен быть на случай ЧС», — подчеркнул он в комментарии газете «Коммерсантъ».

Рошаль уточнил, что в ОНФ выступали против проводимой в течение более 15-20 лет оптимизации здравоохранения, которая не учитывала эти факторы и «была рассчитана на спокойную жизнь без катаклизмов». В условиях чрезвычайных ситуаций оптимизация российской системы здравоохранения, по мнению специалиста, является неэффективной.

Рошаль убежден, что представителям органов власти нужно «серьезно относиться к предложениям ОНФ», а Народному фронту следует жестче следить за исполнением своих рекомендаций.

Как сообщала ранее «Газета.ру», 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 3 665 912. Почти 240 тыс. заболевших умерли.

Лидером по количество инфицированных являются США (1 204 475 человек). На втором месте — Испания (219 329), на третьем — Италия (213 013).

В России число случаев диагностики коронавируса составляет 165 929. С начала эпидемии выздоровели 21 327 человек, 1 537 пациентов скончались.