Георгиевские ленточки доставят ветеранам прямо домой. ФАН-ТВ

Петербургские волонтеры поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с 75-й годовщиной Победы. В рамках всероссийской акции «Георгиевская ленточка» добровольцы, соблюдая все меры предосторожности, доставили жителям черно-рыжие символы памяти и связи поколений прямо домой. К ленточке прилагалась и открытка, сделанная по эскизам участников конкурса «Открытка ветерану».

В числе первых поздравили участницу войны Валентину Федоровну и председателя Объединенного совета ветеранов «Дороги жизни» и их потомков Сергея Панина, находящихся на самоизоляции.Кроме ленточек и открыток ветераны получили также и наборы продуктов: крупы, макароны, молоко и масло.

Поздравительная акция продлится до 9 мая. За это время волонтеры планируют распространить около 5000 ленточек.