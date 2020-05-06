Генпрокуратура РФ признала фейком сообщения об искусственном происхождении коронавируса

Москва, 6 мая. Генеральная прокуратура РФ признала фейком появившиеся в Сети сообщения об искусственном происхождении коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Генпрокуратуре отметили, что ролики об искусственном происхождении вируса опубликованы в «Одноклассниках» и YouTube. Авторы роликов утверждают, что коронавирус якобы является генно-модифицированным биологическим оружием, который создан для чипирования населения, установления глобального мирового порядка и уничтожения людей.

«В указанном материале содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности», — добавили в ведомстве.

Ранее Генпрокуратура опровергла фейк о создании коронавируса в новосибирской лаборатории «Вектор». Автор материала под названием «Сплетни вокруг ФБУН «ГНЦ «Вектор» утверждал, что вирус COVID-19 был изобретен в лаборатории «Вектор» в Новосибирске, но 16 сентября 2019 года там якобы произошли взрыв и утечка вируса, «который якобы преднамеренно с целью сокрытия масштабной катастрофы был занесен в Ухань».

По данным на 6 мая, в России выявлено 165 929 пациентов с коронавирусом, 10 559 пациентов – за последние сутки. Лидерами по числу выявленных случаев коронавируса в России остаются Москва, Подмосковье и Петербург, пишет «Газета.ру».