Онищенко назвал «безумием» создание фетиша из самоизоляции для защиты от коронавируса

Разумно относиться к самоизоляции и не делать из нее фетиш призывает врач, доктор медицинских наук, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Ранее «Известия» привели мнение ученого-инфекциониста Ивана Коновалова, который заявил, что массовое нарушение россиянами режима самоизоляции во время майских праздников может стать причиной новой вспышки COVID-19 через одну-две недели. Отметим также, согласно прогнозу специалистов Сингапурского университета технологий и дизайна, сроки окончания эпидемии в РФ могут сместиться с 17 на 24 августа.

Почему к подобным прогнозам следует относиться с осторожностью, и почему не нужно уповать на режим самоизоляции как на панацею, Геннадий Онищенко рассказал в авторской колонке для Федерального агентства новостей.

Делать фетиш из самоизоляции — это безумие. Колонка Геннадия Онищенко

Делать фетиш из самоизоляции — это безумие, всю планету остановить нельзя. Если все остановить, не нужны ни профессиональные медицинские службы, ни наука. Тогда можно действовать по принципу: раз есть инфекция — давайте спрячемся. Но, поймите, это самый безумно дорогой вариант, который только можно придумать. Им никогда никто не пользовался, даже в библейские времена.

Сегодня мы уже многое знаем об этой инфекции. У нас нет оснований думать, что этот коронавирус не создает иммунитет. Все другие вирусы, которые не мутируют так быстро, как, например, вирус гриппа, вызывают достаточно устойчивый иммунитет, и это эффективно срабатывает.

Кроме того, в случае с COVID-19 мы прекрасно знаем основные группы риска — это пожилые и люди с определенными хроническими заболеваниями. Мы также знаем, какие мероприятия создают уязвимости для распространения вируса. Это все массовые мероприятия — демонстрации, спортивные соревнования, собрания, скопление людей в больших торговых центрах, метро в час пик и так далее.

Да, есть мнение, что может прийти вторая и третья волна заболевания. Но, отмечу: доказанных случаев повторных заболеваний мы не видим, даже при том, что фиксируется несколько видов нового вируса. Так что вполне можно говорить об иммунитете, в том числе коллективном, а насколько он длительный и эффективный, — покажет будущее. Напомню, уже идет тестирование лечения заболевших иммуноглобулинами, полученными от людей, переболевших COVID-19, и результаты обнадеживающие.

Также хочу обратить внимание, что на сегодня в мире зафиксировано более 3,5 миллионов заболевших. При том, что основной механизм передачи инфекции — воздушно-капельный — что говорит о слабости этого вируса с точки зрения его контагиозности. В частности, по этому показателю новый коронавирус гораздо менее заразен чем грипп, иначе за полгода, в течение которого идет пандемия, число заразившихся было бы как минимум на порядок больше.

Поэтому уповать на самоизоляцию как панацею я бы не стал. Режим самоизоляции обязательно скажется на здоровье людей, в том числе психическом. Уже есть исследования, что до 30% населения могут иметь серьезные психологические проблемы в связи с постоянным стрессом, вызванном самоизоляцией. Это и боязнь заразиться, и страх потерять работу и источники дохода, и так далее.

Да, нужна изоляция групп риска — в первую очередь пожилых и людей с патологиями, но пора уже начинать постепенно смягчать режим самоизоляции, допуская людей на работу. Например, таким путем пошли шведские власти, которые заявили, что верят в ответственное отношение граждан к своему здоровью. К сожалению, про наших граждан такое сказать нельзя.

Тем не менее нам нужно постепенно начать возвращаться к нормальной жизни, естественно, при условии ношения масок в общественных местах и соблюдения социальной дистанции. Постепенное снятие режима самоизоляции будет способствовать процессу проэпидемичивания населения (естественное заражение минимальными дозами возбудителя, не способными вызвать клинически выраженное заболевание, сопровождающееся выработкой иммунитета. — Прим. ФАН) и создания коллективного иммунитета.

Сегодня можно однозначно сказать — эпидемия затухает по всему миру. Италия, Испания, Германия пошли на послабления; США, которые бросались из одной крайности в другую, тоже пошли на смягчение карантинных мер, так что ситуация повсеместно стабилизируется.

На этом фоне мы должны сохранять настороженность и бдительность, но при этом переходить на более разумные меры, вместо того, чтобы продолжать убивать собственную экономику. Мы должны спокойно и постепенно выходить из режима самоизоляции с сохранением разумных мер ограничения и с требованием строжайшего соблюдения правил гигиены и социального дистанцирования.

И, конечно, нужно активнее работать с людьми, чего я пока, увы, не замечаю. Вижу некоторых представителей государственных телеканалов, которые сидят в маечках как бы у себя дома: может, это кого-то убеждает, меня — нет. Нужно постоянно вести разъяснительную работу, в том числе силами врачей. Но не могу не отметить, что, когда я попросил выпустить на экраны телевизоров медиков, выпустили всех без оглядки, даже тех, кто не имеет никакого отношения ни к инфекционных заболеваниям, ни к эпидемиологии.

Подытожу: нам нужно начинать жить нормальной жизнью с оглядкой на коронавирус, а не оставаться в алогичном мире, в котором мы пребываем сегодня, фактически, проедая все наши деньги.