В России выявили 10 559 новых случаев коронавируса

Москва, 6 мая. За минувшие сутки в России выявили 10 599 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с распространением инфекции.

Новые случаи были зарегистрированы в 82 регионах РФ. В оперштабе подчеркнули, что 40,9% носителей, выявленных за минувшие сутки, не имели клинических проявлений инфекции. Общее число случаев возросло до 165 929.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — здесь выявили еще 5858 человек с коронавирусом. На втором месте находится Московская область (829 случаев), а на третьем — Санкт-Петербург (312), пишет «Газета.ру». Также в первую десятку по новым случаям вошли Нижегородская область (272), Дагестан (181), Мурманская область (136), Кабардино-Балкария (105), Ямало-Ненецкий АО (105), Татарстан (102) и Калужская область (98).

Кроме того, в оперштабе сообщили, что за минувшие сутки скончались 86 пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов возросло до 1537. При этом за сутки выздоровели еще 1462 человека с коронавирусом. Таким образом, число вылечившихся за весь период наблюдений составляет 21 327.

Ранее ученые Сингапурского университета технологий и дизайна спрогнозировали новую дату окончания эпидемии коронавируса в России, пишет «Дейта». До этого аналитики заявляли, что инфекция уйдет из РФ уже 20 июля. Теперь же, с учетом данных на 5 мая, ученые полагают, что россиянам следует ждать окончания эпидемии 24 августа, передает НСН.