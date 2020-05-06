Названы лидирующие регионы РФ по числу выявленных случаев коронавируса за сутки

Москва, 6 мая. Лидерами по числу выявленных случаев коронавируса в России остаются Москва, Подмосковье и Петербург, об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по ситуации с распространением инфекции.

По данным на 6 мая, за сутки в Москве выявлено 5858 новых пациентов с COVID-2019, в Московской области за минувшие 24 часа зарегистрированы 829 случаев коронавируса, в Петербурге – 312.

Также в список десяти регионов, где выявлено больше всего новый случаев коронавируса, попали Нижегородская область (272), Республика Дагестан (181), Мурманская область (136), Кабардино-Балкария (105), Ямало-Ненецкий АО (105), Республика Татарстан (102), Калужская область (98).

Наибольшее количество случаев коронавируса зарегистрировано в Москве (85 973), Московской области (16 590), Петербурге (5 884), Нижегородской области (3 298) и Республике Дагестан (2 267).

Всего за минувшие сутки в РФ зарегистрировано 10 559 новых случаев коронавируса, из них 4314 случаев (40,9%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Число выявленных случаев достигло 165 929. За сутки от коронавируса скончались 86, число летальных случаев в стране достигло 1537.