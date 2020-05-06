Силуанов рассказал, как работает Мишустин на самоизоляции

Москва, 6 мая. Премьер-министр России Михаил Мишустин активно вовлечен в рабочий процесс и постоянно находится на связи, несмотря на коронавирус. Об этом рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Что касается новости о болезни Михаила Владимировича (Мишустина — прим. ФАН), то никто не застрахован, вирус не выбирает — руководитель ты или нет. Желаю скорейшего выздоровления; уверен, скоро встретимся в правительстве. Хотя и сейчас председатель постоянно с нами на связи по телефону, активно вовлечен в рабочий процесс — сегодняшние коммуникации позволяют это делать без проблем», — сообщил он.

Силуанов добавил, что работа правительства уже несколько недель ведется преимущественно по видеоконференцсвязи. Он отметил, что такой формат работы сегодня оправдан и в ближайшее время сохранится.

По его словам, кабмин работает слаженно, «все друг друга слышат», хотя обсуждаются разные точки зрения.

«Сейчас это особенно важно — решения надо принимать быстро», — подчеркнул Силуанов.

«ФедералПресс» напоминает, что COVID-19 был выявлен у Михаила Мишустина 30 апреля. Глава правительства подтвердил диагноз лично и ушел на самоизоляцию. Исполняющим обязанности председателя кабинета министров был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Многие высокопоставленные лица пожелали Мишустину скорейшего выздоровления. Среди них — заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, главный раввин России Берл Лазар и власти США, передает «Вечерняя Москва».