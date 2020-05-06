 В Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса в России

Москва, 6 мая. Суточный прирост новых случаев коронавируса в среднем по России составляет 7,9%, об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РФ со ссылкой на главного инфекциониста ведомства, доктора медицинских наук Елену Малинникову.

Как объяснили в ведомстве, суточный прирост числа заболевших в целом по стране составляет 7,9%. Как пишет РИА Новости, если говорить о заболевших с симптомами острого респираторного заболевания и пневмонии, то этот показатель стабилен. Он составляет 51% легких случаев, 38% — средней тяжести и 11% тяжелых.

«Общий прирост не сказался на среднем числе заболевших с тяжелыми симптомами, хотя именно они более значимые для здравоохранения страны», — сказала Малинникова.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн заявил, что существует риск заразиться коронавирусом не выходя из дома. Медик указывает на возможность подхватить вирус через еду или воду. Он отмечает, что в таком случае болезнь будет развиваться по типу кишечной инфекции.

Несмотря на наличие подобных рисков, он оценивает вероятность заражения таким способом как низкую. Анатолий Альштейн также поделился рекомендациями, как избежать инфицирования во время общения с потенциальными носителями. Вирусолог также советует регулярно протирать поверхности предметов, на которых могут оседать частицы вируса.

Ранее Анатолий Альштейн делился прогнозами, насколько вероятно появление второй волны коронавируса. По его мнению, вирус «пришел надолго», об этом говорят все признаки. Он ожидает, что к лету заболеваемость снизится, осенью «накатит вторая волна» вируса, число зараженных может резко вырасти.

Начальник главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ Дмитрий Тришкин сообщал, что в подмосковном Одинцово построен второй корпус военного медицинского центра для инфицированных коронавирусом. Строительство современного корпуса со всем необходимым оборудованием заняло всего 38 дней.