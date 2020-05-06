Познер объяснил, как США превратили Россию во «врага»

Москва, 6 мая. Российский журналист Владимир Познер рассказал, как США, имея возможность сделать Россию своим союзником после развала Советского Союза, создали в стране антиамериканизм.

По словам журналиста, у США были все возможности для того, чтобы развивать демократию в России, но они выбрали для себя роль мирового гегемона.

«У русских было такое ощущение, что: «Ну вот, смотрите, мы все сделали, мы избавились от этого советского и теперь-то мы вместе все». И было колоссальное окно возможностей», — отметил Познер в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Вашингтон принял так называемую «доктрину Волховеца», которая определила США единственной сверхдержавой, а Россию загнала в угол. Он напомнил, что США пообещали Михаилу Горбачеву, что после объединения Германии НАТО не сдвинется на восток. Но это обещание было нарушено.

Бомбежка Югославии лишь еще раз подтвердила, что равных отношений ждать не стоит. Одним из первых действий Владимира Путина после прихода к власти было предложение включить РФ в состав Европейского Союза и НАТО, но Москва получила резкий отказ.

«В конце концов в Мюнхене, в 2007 году, на встрече в «двадцатке» Путин выступил с речью, в которой он сказал, что с нами так обращаться мы не позволим, у нас есть свои национальные и глобальные интересы, что вам придется с нами считаться, что больше мы терпеть этого не будем. И в этот момент Путин стал монстром, и Россия стала врагом опять», — объяснил Познер.

Кроме того, по словам журналиста, эта политика США сильно повлияла на обычных людей. В России ожидали другого подхода в отношениях с США, но русским «дали по морде».

«Тут возникла обида настоящая. И антиамериканизм возник, которого не было раньше, его не было такого. То есть этот антиамериканизм, который сегодня, конечно же, есть… это результат политики США», — добавил Познер.

Также в интервью Познер объяснил, почему воссоединение с Крымом не является ошибкой России. Он отметил, что 99% крымчан в любом случае поддержали бы вход в состав РФ.