В Совфеде отреагировали на «дипломатические фантазии» Кулебы о возвращении Крыма

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о стратегической и тактической задачах Киева по «возвращению» Крыма. Член Совфеда РФ Сергей Цеков отреагировал на заявления киевского политика и объяснил, от чего зависит нормализация отношений между Россией и Украиной. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Ранее Дмитрий Кулеба в одном из интервью указал на сохранение темы Крыма на «стратегической повестке дня».

«Стратегическая задача — это как Крым будет возвращен на Украину... Это не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет», — сказал глава украинского дипломатического ведомства в интервью НВ.

Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков обратил внимание, что заявления министра повторяют штамп, выработанный в украинском МИД. В очередной раз в словах чиновника о «стратегической и тактической» задачах по полуострову нет никакой конкретики.

«Когда он говорит, что это никакие не дипломатические придумки, на самом деле он понимает, что все это воспринимают как именно дипломатические фантазии, которые он пытается оглашать перед аудиторией», — сказал Сергей Цеков в комментарии ФАН.

Сенатор выразил уверенность, что все здравомыслящие политики как на Украине, так и за ее пределами уже давно понимают, что Крым является субъектом России.

«Я уверен, что и большинство граждан Украины понимают, что Крым уже никогда не вернется в состав Украины. При этом многие ведь, когда мы находились в составе Украины, понимали, что Крым находится в составе этого государства совершенно несправедливо и необоснованно. Все всегда воспринимали Крым как часть российской территории, которая случайно оказалась в составе Украины. <…> Поэтому все это (слова Кулебы. — Прим. ред.) — действительно, дипломатические фантазии», — сказал Сергей Цеков.

Надеяться, что подобные заявления со стороны украинской власти прекратятся в ближайшее время, пока не приходится. Цеков отметил, что «заклинания» о «возвращении Крыма» стали нормой политической и дипломатической жизни Киева. Надежды, что при президентстве Владимира Зеленского отношения между Россией и Украиной нормализуются, не оправдались.

«Мы надеялись, что с отменой [власти бывшего президента Украины Петра] Порошенко будут какие-то новые веяния в украинской политике, будет больше реализма, но мы не видим этого при нынешнем президенте. При нынешней власти Украины ожидать этого тоже не приходится», — сказал сенатор.

Цеков назвал два условия, которые должен выполнить Киев для установления хороших отношений с Москвой. Он объяснил, почему Украина нуждается в них.

«Может быть, со сменой следующих [политиков] придет когда-то понимание, что Крым законно и обоснованно находится в составе России. Но этого нам надо ждать каждые пять лет: когда появится руководитель Украины, который все-таки реально оценит ситуацию и внутри государства, и за его пределами. Политик-реалист на Украине — это политик, который реально понимает, что у Украины есть будущее только при очень хороших отношениях с Россией. Чтобы эти отношения были, прежде всего, они должны на первом этапе прекратить говорить, что Крым вернется в состав Украины. А на втором этапе — признать, что Крым — составная часть России», — резюмировал Сергей Цеков.

Напомним, Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году. После произошедшего госпереворота в Киеве крымские власти провели референдум. Более 95% крымчан проголосовали за воссоединение с Россией. Несмотря на это, Киев продолжает считать полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что Крым вошел в состав России в соответствии с принципами международного права, а потому вопрос о статусе полуострова окончательно закрыт.