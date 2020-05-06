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В Совфеде отреагировали на «дипломатические фантазии» Кулебы о возвращении Крыма

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В Совфеде отреагировали на «дипломатические фантазии» Кулебы о возвращении Крыма

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о стратегической и тактической задачах Киева по «возвращению» Крыма. Член Совфеда РФ Сергей Цеков отреагировал на заявления киевского политика и объяснил, от чего зависит нормализация отношений между Россией и Украиной. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Ранее Дмитрий Кулеба в одном из интервью указал на сохранение темы Крыма на «стратегической повестке дня».

«Стратегическая задача — это как Крым будет возвращен на Украину... Это не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет», — сказал глава украинского дипломатического ведомства в интервью НВ.

Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков обратил внимание, что заявления министра повторяют штамп, выработанный в украинском МИД. В очередной раз в словах чиновника о «стратегической и тактической» задачах по полуострову нет никакой конкретики.

В Совфеде отреагировали на «дипломатические фантазии» Кулебы о возвращении Крыма

«Когда он говорит, что это никакие не дипломатические придумки, на самом деле он понимает, что все это воспринимают как именно дипломатические фантазии, которые он пытается оглашать перед аудиторией», — сказал Сергей Цеков в комментарии ФАН.

Сенатор выразил уверенность, что все здравомыслящие политики как на Украине, так и за ее пределами уже давно понимают, что Крым является субъектом России.

«Я уверен, что и большинство граждан Украины понимают, что Крым уже никогда не вернется в состав Украины. При этом многие ведь, когда мы находились в составе Украины, понимали, что Крым находится в составе этого государства совершенно несправедливо  и необоснованно. Все всегда воспринимали Крым как часть российской территории, которая случайно оказалась в составе Украины. <…> Поэтому все это (слова Кулебы. — Прим. ред.) — действительно, дипломатические фантазии», — сказал Сергей Цеков.

Надеяться, что подобные заявления со стороны украинской власти прекратятся в ближайшее время, пока не приходится. Цеков отметил, что «заклинания» о «возвращении Крыма» стали нормой политической и дипломатической жизни Киева. Надежды, что при президентстве Владимира Зеленского отношения между Россией и Украиной нормализуются, не оправдались.

В Совфеде отреагировали на «дипломатические фантазии» Кулебы о возвращении Крыма

«Мы надеялись, что с отменой [власти бывшего президента Украины Петра] Порошенко будут какие-то новые веяния в украинской политике, будет больше реализма, но мы не видим этого при нынешнем президенте. При нынешней власти Украины ожидать этого тоже не приходится», — сказал сенатор.

Цеков назвал два условия, которые должен выполнить Киев для установления хороших отношений с Москвой. Он объяснил, почему Украина нуждается в них.

«Может быть, со сменой следующих [политиков] придет когда-то понимание, что Крым законно и обоснованно находится в составе России. Но этого нам надо ждать каждые пять лет: когда появится руководитель Украины, который все-таки реально оценит ситуацию и внутри государства, и за его пределами. Политик-реалист на Украине — это политик, который реально понимает, что у Украины есть будущее только при очень хороших отношениях с Россией. Чтобы эти отношения были, прежде всего, они должны на первом этапе прекратить говорить, что Крым вернется в состав Украины. А на втором этапе — признать, что Крым — составная часть России», — резюмировал Сергей Цеков.

Напомним, Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году. После произошедшего госпереворота в Киеве крымские власти провели референдум. Более 95% крымчан проголосовали за воссоединение с Россией. Несмотря на это, Киев продолжает считать полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что Крым вошел в состав России в соответствии с принципами международного права, а потому вопрос о статусе полуострова окончательно закрыт.

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