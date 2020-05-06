Клинцевич заявил, что США готовятся к созданию космического аналога НАТО

Сенатор Франц Клинцевич уверен, что США намерены сделать из Луны опорную военную базу.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что администрация Дональда Трампа прорабатывает проект нового международного договора о добыче полезных ископаемых на Луне. К соглашению будут привлечены несколько стран, среди которых России нет.

Соглашение, которое может получить название Artemis Accords, предполагает создание так называемых «зон безопасности» вокруг будущих лунных баз. По замыслу разработчиков документа, такие зоны необходимы для «предотвращения ущерба или вмешательства со стороны конкурирующих стран или компаний, работающих в непосредственной близости».

В ближайшие недели высшие должностные лица США планируют официально обсудить соглашение с представителями Канады, Японии, государств Европейского Союза и ОАЭ. Отсутствие в этом списке России обусловлено тем, что «Пентагон все чаще рассматривает Москву как неприятеля из-за якобы «угрожающих» маневров российских спутников».

«Идея заключается в том, что если вы собираетесь приблизиться к месту, где кто-либо ведет работу, и они установили зоны безопасности вокруг него, то вам нужно заранее связаться с ними, проконсультироваться и выяснить, как вы можете сделать это безопасно для всех», — пояснил источник агентства.

Новый документ также направлен на то, чтобы дать частным компаниям, ведущим добычу ресурсов на естественном спутнике Земли, право становиться собственниками этих ресурсов.

Комментируя разработку нового международного договора о добыче полезных ископаемых на Луне, член Совета Федерации Франц Клинцевич в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что такое соглашение в первую очередь необходимо для создания опорной военной базы США.

«Прежде чем получить экономический эффект от деятельности на Луне, США и их союзникам необходимо проработать военную тему. Я не знаю, как будет в XXI и XXII веке, но всегда сначала шла военная тема и только потом решались какие-то попутные экономические вопросы. Вспомним, как создавались ракетные войска, в чем была задача Сергея Павловича Королева? Сделать средства доставки ядерного боеприпаса в любую точку Земли. И уже потом параллельно ему разрешили заниматься космическими проектами. Поэтому заниматься «освоением» Луны и не продумывать военные вопросы — невозможно», — говорит сенатор.

Прорабатывая вопросы защиты своей собственности на других небесных телах, Соединенные Штаты Америки не могут не выводить в космос новые, перспективные средства обороны и нападения, что будет противоречить ранее заключенным соглашениям о нераспространении вооружения в космической среде.

«Таким образом, США уже сейчас намечают границы новой гонки вооружения, в которую планируют загнать Россию. Заставить ее реагировать на новые вызовы, отвлекая огромные средства от народного хозяйства, социальной сферы, что приведет, как им кажется, к внутренним противоречиям, социальной напряженности внутри страны и т. д. И, конечно, России придется по этому поводу думать и в случае необходимости — незамедлительно реагировать. Но у нас есть партнеры, в том числе достаточно экономически серьезные — Китай, Индия, другие страны БРИКС. Хотя это тоже может усилить конфронтацию с теми целями и задачами, которые сегодня решают США», — продолжает Франц Клинцевич.

Собеседник ФАН уверен, что в настоящее время США и их союзники даже при их очень серьезном экономическом потенциале, не обладают достаточной компетенцией для реализации планов по освоению Луны. По крайней мере, пока без России и ее технологий это будет сделать очень трудно.

«Я уверен, что если они и смогут что-то подобное предпринять, то в очень отдаленной перспективе. А вот Россия, с учетом накопленного опыта, в состоянии эту задачу решить. И я думаю, многие страны, в том числе азиатские, воспользуются теми возможностями, которыми обладает Россия. Но к сожалению, это путь противоречий и противостояния, который незамедлительно выйдет на военную сферу. По сути, сейчас США готовятся к созданию космического аналога НАТО, он уже декларирован», — заключил сенатор.

Напомним, в 2019 году руководство NASA объявило о разработке проекта лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Последний предусматривает высадку астронавтов на поверхность Луны.