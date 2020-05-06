Возмутительные ляпы на плакатах к 75-летию Победы. Александр Малькевич. ФАН-ТВ

Фейки о коронавирусе, несправедливые результаты пулитцеровской премии и вызывающие плакаты памяти Великой отечественной войны. Мошенничество с положительными результатами Covid-19 и медали за борьбу с вирусом. Об этом и многом другом журналист Александр Малькевич расскажет в новом выпуске своей авторской программы «Слово на свободе».

Незаслуженные победители Пулитцеровской премии

Подведение итогов самой популярной в мире журналистской премии вызывает недоумение. Главные награды достались писакам, которые, продолжая зарабатывать на демонизации России, даже не удосужились написать свои материалы, а просто украли их у российских оппозиционных СМИ.

Ляпы на плакатах о Великой Отечественной Войне

Все чаще мне приходится сталкиваться со свидетельствами некорректных и даже возмутительных коллажей, фотографий и открыток, посвященных годовщине победы в Великой Отечественной войне. Так, например, на некоторых из них замечены вовсе не советские, а финские солдаты, где-то и вовсе изображен солдат вермахта.

Скандал в монастыре в Калужской области

Иеромонах Роман из монастыря в Боровском районе Калужской области записал вирусное видео, где рассказал, что всем обитателям их монастыря безо всяких на то оснований хотят поставить диагноз коронавирус. Настоятелям монастыря заранее выдано на подпись добровольное согласие на лечение. До результатов тестирования. Зарабатывать пытаются даже так.

Системная борьба с фейками

Просветительская деятельность и системная работа вокруг истерии с коронавирусной инфекцией продолжается. Безумие фейков, подсунутых людям просто поражает. Нужно помнить, что на самоизоляции не составляет труда зайти в Интернет и проверить любую информацию, вместо того, чтобы слепо ей доверять.