ЕГЭ и начало учебного года в вузах России могут перенести

Москва, 6 мая. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в связи с пандемией может быть перенесен на середину июля — начало августа. Об этом рассказал источник в правительстве РФ.

По его словам, власти не исключают возможность перенести проведение экзамена на более поздний срок. Кроме того, с учетом этих обстоятельств в кабмине рассматривают вариант отложить начало учебного года в вузах на 1 октября.

Принятие этих решений будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации в стране.

Пандемия коронавируса внесла серьезные корректировки во все сферы, включая образование. Накануне глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что пока ЕГЭ планируется проводить, начиная с 8 июня. При этом министр не исключил, что после 12 мая эта дата может быть изменена.

Кравцов также рассказал, что учеников девятых классов могут освободить от итогового экзамена (ОГЭ). Предварительно, их хотят протестировать по двум основным предметам: математике и русскому языку. Однако в дальнейшем может быть принято решение об аттестации по текущим оценкам.

Министр отметил, что в ведомстве во главу угла ставят здоровье школьников, поэтому проводить экзамены позволят только тогда, когда это будет безопасно.