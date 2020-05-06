Как садоводу добраться до дачи и получить льготы, обсудят в медиацентре «Патриот»

В среду, 6 мая, в 14.00 Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «Дача, садоводство и огородничество — спасение от пандемии».

Одним из самых безопасных мест, где можно прятаться от эпидемии, эпидемиологами называются садовые участки. Тем не менее эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения затронули и эту часть жизни россиян.

В самом начале дачного сезона мы обсудим, как безопасно добраться до родной дачи.

Как решаются логистические задачи с поставками качественной рассады и семян из-за закрытия специализированных магазинов?

Мы обсудим промежуточные итоги применения «Закона о садоводстве» и связанные с правоприменительной практикой проблемы.

Узнаем, навредил ли запрет на проведение собраний дачных товариществ, упали ли поступления от взносов, есть ли проблема с оплатой электричества и вывозом ТБО?

Получат ли садоводы и дачники какие-либо льготы? Является ли возможный переход на «огородное питание» конкурентным преимуществом россиян?

Зрители трансляции будут иметь возможность позвонить в эфир и задать свой вопрос.

Телефон прямого эфира +79944249587.

Вы можете задать свой вопрос в комментариях к этому анонсу на сайте ФАН.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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