Роскачество оценило средства для мытья посуды

Москва, 6 мая. Роскачество проверило средства для мытья посуды и обнаружило ухудшение их качества. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как уточнили эксперты, были проверены моющие средства семи торговых марок по 18 показателям качества и безопасности. Они сравнили итоги эксперимента с прошлогодними показателями аналогичного исследования.

«Качество средств для мытья посуды ухудшилось», — подчеркнули в Роскачестве.

Отмечается, что после повторного исследования топ-10 2019 года лучших моющих средств покинули две торговые марки. Также лидировавшее средство сдало свои позиции, так как стало хуже справляться с загрязнениями.

Ранее детский врач, телеведущий и автор книг о здоровье Евгений Комаровский на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-2019 рассказал, поможет ли средство для мытья посуды очистить руки.

Комаровский записал новое видео и опубликовал его на своем YouTube-канале. В новом выпуске врач ответил на вопросы о коронавирусе. У телеведущего поинтересовались, поможет очистить руки или нет использование вместо мыла средства для мытья посуды.

По его словам, туристический опыт показывает, что использование вместо мыла средства для мытья посуды достаточно эффективно. Это очень подходит для грубых мужских рук. Но женщинам в случае использования средства для мытья посуды нужно активно увлажнять кожу.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце декабря прошлого года в Китае. Наибольшее число заболевших в настоящее время зарегистрировано в США, Италии, Франции, Испании, Германии. Сейчас ученые ищут эффективное средство для борьбы с заболеванием.