Путин рассмотрит рекомендации по снятию режима ограничений

Москва, 6 мая. Президент РФ Владимир Путин рассмотрит рекомендации по постепенному снятию ограничений, введенных в России из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации», — сказал представитель Кремля.

Напомним, в связи с распространением коронавируса 6, 7 и 8 мая в России были объявлены выходными днями. С учетом майских праздников, период отдыха продлится до 11 мая.

28 апреля Путин поручил правительству и Роспотребнадзору к 5 мая подготовить пошаговый план снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, напоминает «Царьград». Глава государства не исключил, что этот процесс может начаться уже 12 мая. Кроме того, президент потребовал представить масштабный общенациональный план по восстановлению экономики, передает НСН.

Ранее Дмитрий Песков призвал россиян подготовиться к тому, что выход страны из режима самоизоляции будет долгим. Также пресс-секретарь президента сообщил, что план снятия ограничений будет учитывать обстановку в разных субъектах РФ.

По данным на утро 6 мая, в России выявлено 155 370 случаев заражения коронавирусом. За весь период наблюдений зарегистрирован 1451 летальный исход, при этом 19 865 человек уже выздоровели.