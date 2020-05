Операция «Гидеон»: неудавшийся переворот в Венесуэле и задержанные оперативники США

Автор Telegram-канала «Секс, картели, Фрида Кало» рассказывает о том, как правительственные войска Венесуэлы задержали несколько групп диверсантов, обвинив США и оппозицию в попытке государственного переворота, рассуждая, почему эта версия вызвала столько скепсиса — даже в самой Венесуэле.

Третьего мая правительственные войска Венесуэлы задержали на побережье штата Ла Гуайра вооруженный отряд боевиков, шесть из которых были убиты в ходе завязавшейся перестрелки, а еще четверо — арестованы и препровождены на доверительную беседу к сотрудникам контрразвездки. Также есть как минимум один сбежавший.

The incident in La Guaira 2 days ago killed 6 people, not 8 as was previously thought. 4 were detained and 1 of them managed to escape. #Venezuela https://t.co/o6OuFfeUXa

У незваных гостей, помимо быстроходного катера, оказались несколько автомобилей, комплекты документов, пулеметы, винтовки и боеприпасы, заботливо приготовленные в месте предполагаемой высадки. Интересно, что ликвидированным лидером отряда оказался Роберт Колина, также известный как Пантера.

Yesterday operacion Gedeon said that Robert Colina (alias - Pantera) was alive. Robert Colina is dead after the raid in La Guaira yesterday #Venezuela

Колина ранее дезертировал из Национальной гвардии Венесуэлы и неоднократно обвинялся в наркоторговле, да и Пантерой был прозван не за красивые глаза. Также нежданно-негаданно в числе арестованных появился агент американского Управления по борьбе с наркотиками.

В тот же день власти Венесуэлы окрестили произошедшее попыткой иностранного вторжения на территорию страны. По словам Нестора Ревероля, министра внутренних дел Венесуэлы, данный инцидент является вооруженным вторжением колумбийских террористов. Дальше слово взял председатель Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо, сообщивший, что задержанные в ходе допроса сознались о том, что действовали по заказу США и Колумбии и у них была вполне четкая цель — свергнуть Николаса Мадуро, нынешнего президента Венесуэлы. Министр обороны Владимир Падрино Лопес выразился более изысканно, назвав случившееся актом агрессии североамериканского империализма, подготовленного на территории Колумбии.

Когда дошла очередь высказаться до самого Николаса Мадуро, он не сообщил ничего нового, разве что добавил, что террористы замышляли не только его свержение, но и убийство.

Пока Колумбия опровергала заявление Мадуро о морском вторжении и советовала официальному Каракасу заняться урегулированием внутреннего кризиса вместо беспочвенных обвинений, в Чуао была перехвачена еще одна лодка с отрядом неизвестных, среди которых находился предполагаемый лидер вторжения Антонио Секеа, а также два бывших американских спецназовца.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо по привычке обвинил официальный Каракас в попытке отвлечь внимание общественности от гуманитарного кризиса в стране. Гуайдо заявил, что только за прошлую неделю правительство Мадуро успело проигнорировать резню в тюрьме Гуарано, во время которой погибли больше сорока человек, а также стрельбу по жилым кварталам в каракасских трущобах Петаре. В конце своего выступления оппозиционный лидер в очередной раз заявил о необходимости создания чрезвычайного правительства, которое, по его словам, может предотвратить грядущую катастрофу. Вроде бы как.

Госдеп США первое время отмалчивался, но в итоге заявил, что информация властей Венесуэлы вполне может быть ложной и не пользуется доверием Вашингтона. Управление по борьбе с наркотиками также отрицает участие своих агентов в морском вторжении (а также само их присутствие в месте развития событий).

В целом, ситуация складывается очень интересная: с точки зрения правительства Венесуэлы во всем виноваты неуемные амбиции американских империалистов, которые абсолютно случайно осуществляли тут же неподалеку спецоперацию против латиноамериканского наркотрафика, и не иначе как по доброте душевной решили снабдить своих персональных сикарио полным комплектом фальшивых документов на все случаи жизни (а вдруг венесуэльской контрразведке не будет чего-то хватать для архива? Нехорошо получится). А также оставить на всякий случай новенькую амуницию со свежими шевронами с венесуэльским флагом (и одну с американским).

Также очень своевременно появился Джордан Гудро, руководитель ЧВК Silvercorp USA Ink, подтвердивший свое руководство в подготовке военного переворота с целью свержения Николаса Мадуро. Гудро, ветеран боевых действий в Ираке и Афганистане и ранее уже фигурировал среди лиц, нанимаемых Госдепом и оппозицией Венесуэлы для выполнения деликатных поручений — в частности, во время прошлогоднего неудавшегося военного путча. Также организатор венесуэльского переворота успел в свое время побывать одним из личных охранников Дональда Трампа и часто присутствовал в Белом доме (в том числе и во время визитов Гуайдо). К слову, один из задержанных правительственными войсками Венесуэлы американцев — Люк Денман — также работал охранником Трампа вместе с Гудро.

Позже предприимчивый экс-спецназовец якобы руководил находящимися в Колумбии лагерями боевой подготовки будущих борцов (из числа бывших дезертиров венесуэльской армии) с режимом Мадуро и участников так называемой Операции «Гидеон», направленной на освобождение Венесуэлы от диктаторского режима и гуманитарного кризиса.

Глава ЧВК Silvercorp USA Ink раннее подтверждал свое сотрудничество с венесуэльской оппозицией, в частности он сообщал о 213-миллионном контракте с Хуаном Гуайдо на оказание особых услуг, подписанном в октябре 2019 года. Впрочем, в этот раз Гудро заявил, что несмотря на несоблюдение лидером венесуэльской оппозиции условий контракта и недостаточное финансирование спецоперации, подготовка к восстанию проходит успешно. Более того, Джордан Гудро говорит, что некоторые из его людей все-таки сумели проникнуть на территорию Венесуэлы

The operation in La Guaira this morning has now been officially claimed by Jordan Goudreau,the former US green beret who was working with Cliver Alcala to train former Venezuelan soldiers in Colombia.They claim it was a success and their guys are currently in Venezuela#Venszuela https://t.co/jGABCftRgG