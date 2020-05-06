Муж Гузеевой предсказал массовое банкротство ресторанов из-за коронавируса

Москва, 6 мая. Многие кафе и рестораны не смогут пережить кризис, который возник в сфере общественного питания из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил президент Федерации рестораторов и отельеров и супруг известной телеведущей Ларисы Гузеевой Игорь Бухаров.

По прогнозу Бухарова, к июню в России могут закрыться свыше 70% ресторанов и кафе. Остальным заведениям, как отметил президент федерации, придется выживать, готовя фастфуд и продавая еду на вынос.

Бухаров пояснил, что ситуация в ресторанном бизнесе осложняется снижением доходов россиян в период пандемии — супруг Гузеевой полагает, что многие не смогут позволить себе ходить в рестораны даже после их открытия. Кроме того, существуют заведения, которые готовят блюда, не предназначенные для доставки, поэтому перейти на дистанционную работу такие кафе и рестораны не смогут.

«Некоторые блюда нужно есть непосредственно после приготовления, в горячем и свежем виде, например, стейки, которые через час просто превратятся в «подошву», — пояснил Бухаров.

Также ресторатор рассказал, что сейчас многие люди боятся заказывать еду с доставкой, поскольку считают, что вирус может передаться через упаковку. По данным Бухарова, падение спроса на услуги заведений общественного питания из-за пандемии в нашей стране составляет от 50% до 100%.

Ранее муж Ларисы Гузеевой заявлял, что в России может закрыться 90% кафе и ресторанов, если в сентябре начнется вторая волна пандемии.