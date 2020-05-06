Арендодатели Подмосковья подняли цены за право торговли на 400%

Торговцы подмосковного рынка «Крюково» пожаловались репортеру Федерального агентства новостей на неожиданный и резкий рост арендной платы.

Торговцы продолжают свою работу, несмотря на угрозу пандемии. На своих торговых точках они стояли всю зиму, продавая продукты редким покупателям, но сейчас рынок на грани остановки своей деятельности из-за действий местной управляющей компании.

Арендные ставки зимой составляли тысячу рублей в день с торговой точки. Арендная плата на точку с 1 мая возросла до трех тысяч рублей в день, а после отмены карантина поднимется до четырех тысяч рублей. Оповещение об этом нововведении продавцам выдали за неделю до поднятия цен. Наш корреспондент посетил рынок и поговорил с местными работниками.

«Нам выдали вот эти бумаги, и в конце месяца мы уже должны будем выплатить 90 тысяч рублей. Всю зиму мы здесь стояли, платили по 30 тысяч в месяц, и прибыль была», — рассказала одна из продавщиц на условиях анонимности и показала оповещение, полученное накануне.

В конце апреля на рынке были посетители, закупающие продукты к майским праздникам, но ближе к началу месяца поток посетителей иссяк.

«Арендодатели резкий рост аренды никак не объяснили. Просто дали бумажку, поставили перед фактом. Не нравится — не работайте, так сказали», — возмущается Максим, помощник в фруктовой лавке.

Продавщица рядом кивнула головой:

«Многие работать перестанут, люди на такие условия не согласны — это невыгодно. Мы сейчас тратим на аренду больше, чем получаем».

Посещаемость рынка снизилась с начала весны, когда угроза пандемии стала слишком высока. Продать товар для оплаты арендной платы работникам рынка все же удавалось, но из-за роста цен на аренду прибыль стала отрицательной. У продавцов есть семьи и дети, которых нужно обеспечивать в это непростое время.

«Аренда огромная, людей сейчас очень мало, денег ни у кого нет, покупают немного. Нам обещали поблажки, что цены снизят, а их, наоборот, задрали выше некуда. Мы на таких условиях работать отказались», — рассказывает Лидия, еще одна продавщица рынка.

С 1 мая работники этого рынка стали отказываться от новых условий и покидать рабочие точки. Несколько палаток все еще продолжают работать — видимо, надеясь выжить благодаря отсутствию конкуренции.